Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Facebook savunmasız Müslümanların haklarını çiğniyor ve çiğnetiyor
ORTADOĞU

Facebook savunmasız Müslümanların haklarını çiğniyor ve çiğnetiyor

Sosyal medya devlerinden Facebook uyguladığı sansürler ile Müslüman toplulukların maruz kaldıkları hak ihlallerini ifade etmesinin önüne geçiyor. Facebook, Filistinli, Keşmirli, Rohingya Müslümanları gibi savunmasız toplumlara karşı kin ve nefret içeren içerikleri kaldırmadığı gibi kendilerine yapılan zulmü yayınlamaları durumunda onlara yasaklar uyguluyor. Savunmasız Müslüman azınlıklara karşı uygulanan bu sansürlerin arkasında da Facebook'un ticari, politik ilişkileri bulunuyor. Facebook bu uygulamaları ile ifade hürriyetine ve azınlık haklarına büyük bir darbe vuruyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zulümden kaçarak Bangladeş kamplarına sığınan Rohingya Müslümanları.
Zulümden kaçarak Bangladeş kamplarına sığınan Rohingya Müslümanları.

Sosyal medya devi Facebook, savunmasız Müslüman topluluklar için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor.

Filistinli ve Keşmirli insan hakları aktivistleri, Hint ve İsrail askerlerinin insan hakları ihlalleri gerçekleştiren videolarını yayınladıktan sonra hesaplarının askıya alınması veya kalıcı olarak silinmesinden uzun süredir şikayetçi.

Middle East Eye'de yer alan habere göre, "Facebook bir canavara dönüştü, başlangıçta amaçladığı gibi değil" ifadeleri ile durumun ciddiyetine dikkati çeken BM araştırmacısı Yanghee Lee, 2018 yılında sosyal medya platformu facebook'u Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarının soykırımında "hırçınlık, anlaşmazlık ve çatışmaya kışkırtmak" için bir araç olarak kullanıldığını söyledi.

Wall Street Journal tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, savunmasız Müslüman azınlıkların güvenliği ve refahı söz konusu olduğunda, Facebook'un yalnızca kar ve siyaseti düşündüğü, bunları sosyal ve ahlaki sorumluluğun önüne koymakla kalmayıp aynı zamanda belirttiği kullanıcı politikalarının da önüne koyduğunu ortaya çıkardı.

Artık Facebook uyaracak: Yeni gibi paylaşma
TEKNOLOJİ
Artık Facebook uyaracak: Yeni gibi paylaşma

"Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

Wall Street Journal'in 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu vurgulanan haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Zuckerberg’e ikinci mektup

Hindistan'da muhalefet, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için tartışmaların odağındaki Facebook’un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’e ikinci bir mektup göndererek, şirketin Hindistan’daki üst düzey yetkilileriyle ilgili ne tür adımların atılacağının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

"Yıllardır, Kapil Mishra gibi BJP liderlerinin onaylı Facebook sayfaları rutin olarak Müslümanlara karşı nefret söylemleri ve muhalif sesler yayınlıyor.

Nefret söylemi daha sonra Şubat ayında Delhi'deki Müslüman karşıtı saldırılar gibi birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül şiddete dönüşüyor. Hintli gazeteci Rana Ayyub, Hindistan'ın başkentini Delhi on yıllardır gördüğü en kötü toplumsal şiddetin örneklerinin bu sebeple yaşandığını vurguladı.

Facebook'un siber güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, şirketin "Myanmar ordusuyla doğrudan bağlantılı propagandayı gizlice yaymak için açık ve kasıtlı girişimler" bulduğunu kabul etti. Bu itiraf Rohingya aktivistlerinin umutları canlandırdı.

Dört dev sorguda
DÜNYA
Dört dev sorguda

Trump’ın paylaşımı Zuckerberg’i zora soktu: Facebook kan kaybediyor
DÜNYA
Trump’ın paylaşımı Zuckerberg’i zora soktu: Facebook kan kaybediyor

'Yalnızca Müslümanlar engelleniyor'

Müslmanların engellendiğine dair hem Hindistan'da hem de Filistin'de çok sayıda kanıtı var. 2019'da yayınlanan bir raporda, şu anda Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Filistinli gazeteci ve aktivistlere ait yaklaşık 100 hesabı engellediği veya kapattığı, İsrail savaş uçaklarının Kasım 2019'da Gazze'yi bombalamasıyla birlikte bilgi ve güncellemeleri paylaşmalarını yasakladığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Akdenizin çıbanbaşı Macron

Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

​Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor.
Göreve devam

Göreve devam

​Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak.
Baro terörün arka<br>bahçesi olmamalı

Baro terörün arka
bahçesi olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik hakkında açıklama.
ABD'ye sert uyarı

ABD'ye sert uyarı

Rumlara silah ambargosunu kaldırdılar.
Defol!

Defol!

​Lübnan'da siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi.
Netflıx'e<br>Cutıes yaptırımı

Netflıx'e
Cutıes yaptırımı

​Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir.
Aileler hem<br>kararsız hem endişeli

Aileler hem
kararsız hem endişeli

​Çocukların hijyen konusunda tehlikeye açık olması düşündürüyor.
ABD Rumlara<br>silah satacak

ABD Rumlara
silah satacak

ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı.
Mahalleyi korkutan cenaze

Mahalleyi korkutan cenaze

​Kaldırımları çamaşır suyuyla yıkadılar.
Otuz liraya<br>Formula 1

Otuz liraya
Formula 1

​100 bin izleyiciyle 100 milyon dolar gelir bekleniyor.
Boğazı ağrıyanbr&gt;teste koşuyor

Boğazı ağrıyanbr>teste koşuyor

Sonbaharda hastaneye başvuranların sayısının artması bekleniyor.
Otuz yedi kişi<br>1,5 ay çalıştı

Otuz yedi kişi
1,5 ay çalıştı

​30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu.
Kırmızı çizgiyi <br>Macron'a iade ederiz

Kırmızı çizgiyi
Macron'a iade ederiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'ın Türkiye korkusu

Yunanistan'ın Türkiye korkusu

​Ordu için harekete geçtiler.
Ukrayna bunu konuşuyor

Ukrayna bunu konuşuyor

Üniversite laboratuvarını uyuşturucu imalathanesine çevirdiler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.