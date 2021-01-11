FBI raporu sızdı: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Dünya

Filistin Başbakanı aşı temini için dört firmayla anlaştıklarını duyurdu

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ülkeye getirmek için dört ayrı firma ile sözleşme yaptığını söyledi. Aşıyla ilgili yetkililerle temas halinde olduklarını ve operasyonun tamamlandığında yaklaşık 21 milyon dolara mal olacağını ifade eden Iştiyye, “Sağlık Bakanlığımız aşı temini için dört firma ile sözleşme yaptı” şeklinde konuştu.