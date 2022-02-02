Dünya FBIdan olimpiyatlara katılacak ABDli sporculara kritik uyarı
AMERİKA

FBI'dan olimpiyatlara katılacak ABD'li sporculara kritik uyarı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Çin'in başkenti Pekin'deki olimpiyatlara katılacak ABD'li sporculara, siber saldırı riski nedeniyle cep telefonlarını ülkelerinde bırakmaları çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
FBIdan olimpiyatlara katılacak ABDli sporculara kritik uyarı
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2022 Pekin Kış Olimpiyatları esnasında "kötü niyetli siber faaliyetlerin" gerçekleşebileceğini duyurdu.

İlgili açıklamada, belirsiz siber aktörlerin mobil cihazları tehlikeye atabilecek faaliyetler de dahil çok çeşitli siber aktiviteyi olimpiyat oyunlarını bozmak için kullanabileceğine vurgu yapıldı.

TRT Haber'deki bilgilere göre kurum, "FBI, tüm sporcuları kişisel cep telefonlarını evde tutmaya ve oyunlar sırasında geçici bir telefon kullanmaya çağırıyor" ifadesini kullandı.

FBI, olimpiyatlar için geçici telefon kullanma çağrısı yapan tek kurum değil. İngiltere, Avustralya, Hollanda ve Kanada'nın olimpiyat komiteleri de potansiyel "Çin gözetimi"ne karşı sporcuları uyarmıştı.

  • Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise geçen hafta Washington'a "Pekin Kış Olimpiyatları'na müdahaleyi bırakma" çağrısı yapmıştı.

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