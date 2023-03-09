Financial Times'tan 6'lı masa yorumu: Hantal koalisyonla kazanmaları zor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak aday olduğunu duyurması, ABD'den Almanya'ya, Çin'den İngiltere ve Fransa'ya dünyanın dört bir yanında yankı buldu. 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerin Türkiye için kritik olduğu yorumlarının yapıldığı haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığının altı çizildi. Bir başka haberde ise 'Erdoğan'ı yenmek için yeterli karizmadan yoksun' ifadelerine yer verildi.