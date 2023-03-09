Financial Times'tan 6'lı masa yorumu: Kazanmaları son derece zor.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini yakından takip eden İngiliz Financial Times muhalefetin ortak hareketinin zorluğuna dikkat çeken bir haber yayımladı.
Financial Times gazetesi, millet ittifakının seçimlerdeki şansına ilişkin yayınladığı haberde,
"Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir savaşla karşı karşıya."
ifadeleri kullanıldı.
6'lı masanın farklı ideolojilere sahip olduğunu ifade ederek seçim sonucuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Kılıçdaroğlu çok farklı ideolojilerden oluşan 'hantal' bir koalisyon oluşturdu."
Özel madde ile Cumhurbaşkanı yardımcılığına uygun zamanda atama sözü verilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın varlığının seçmen üstünde rolü olabileceği belirtilen haberde, farklı ideolojillere sahip bir koalisyonun birleşik bir mesaj vermesinin
"son derece zor"
olacağı aktarıldı.
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#6'lı masa
#Millet İttifakı
1 saat önce
Financial Times'tan 6'lı masa yorumu: Hantal koalisyonla kazanmaları zor
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