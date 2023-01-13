Dünya Fransa Ukraynaya AMX 10-RC tipi hafif muharebe tankları göndereceğini açıkladı
AVRUPA

Fransa Ukrayna'ya AMX 10-RC tipi hafif muharebe tankları göndereceğini açıkladı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un dün telefonda görüştü. Görüşmede, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri yardımı ele alındı ve Fransa'nın, AMX 10-RC tipi hafif muharebe tanklarını Ukrayna'ya 2 ay içinde göndermesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Fransa Ukraynaya AMX 10-RC tipi hafif muharebe tankları göndereceğini açıkladı
AMX 10-RC tipi hafif muharebe tankı

Fransa'nın, Ukrayna'ya 2 ay içinde AMX 10-RC tipi hafif muharebe tankları göndereceği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un dün telefonda görüştüğü belirtildi.

'Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimiz sürecek'

Açıklamada, Lecornu'nun görüşmede, "Rusya'nın saldırganlığına karşı" Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yinelediği ve Ukrayna sivil altyapılarını hedef alan Rus bombardımanlarını kınadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, görüşmede iki bakanın, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri yardımını ele aldığı ve Fransa'nın, AMX 10-RC tipi hafif muharebe tanklarını, Ukrayna'ya 2 ay içinde göndermesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Fransa ve Ukrayna Savunma Bakanları, bu tankları kullanabilmesi için Ukrayna askerlerine yönelik eğitimlerin hızla organize edilmesine karar verdi.

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