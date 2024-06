Hier soir, la Mosquée CIMG à Annecy a été vandalisée avec des inscriptions haineuses telles que “Islam à Mort”. Une plainte a été déposée.



Le CFCM condamne avec la plus grande vigueur cet acte abject et exprime son soutien total et sa pleine solidarité avec les fidèles et… pic.twitter.com/t6iwWoi9aN