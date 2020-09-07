Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransada ders kitaplarında PKK güzellemesi Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti
AVRUPA

Fransa'da ​ders kitaplarında PKK güzellemesi: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ​ile Afrin bölgesini işgal etti​

Fransa'da ders kitaplarında PKK güzellemesi: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti

Fransız hükümeti bu yıl 11’inci sınıflarda okutulan tarih kitabında PKK/PYD propagandası yapıyor. Ders kitabında silahlı teröristlerin resimlerine yer verilirken Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı için “Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Afrin kenti ve bölge işgal edildi” deniliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kürt tarihi diye terör ve teröristin övüldüğü kitapta, Türkiye de alçak iftiralarla karalandı.
Kürt tarihi diye terör ve teröristin övüldüğü kitapta, Türkiye de alçak iftiralarla karalandı.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı sahaya süren, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarına itiraz eden ülkelerin başını çeken Fransa’nın terör seviciliği nüksetti. Fransa’nın son rezaleti, Eğitim Müdürlüğü imzalı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 11’inci sınıflarda okutulan tarih ve coğrafya kitabına “Kürtler: Devletsiz Bir Ulus” başlığı eklendi. Kürtlerin tarihinden tek cümle söz edilmeyen bölümde, yalan yanlış bilgilerle PKK/PYD-YPG propagandası yapılıyor.

. Kürt tarihi diye terör ve teröristin övüldüğü kitapta, Türkiye de alçak iftiralarla karalandı.

KİTAP DEĞİL YALAN RÜZGARI

Ders içeriğinde, Kürtlerin 40 milyon nüfusu ile dünyada “devleti olmayan en büyük halk” olduğu ve çoğunun Sünni olduğu anlatılıyor. Kürtlerin “yüz yıldır bağımsızlık için mücadele ettiği” savunulan kitapta, sözde Kürdistan topraklarını egemenliği altında bulunduran ülkelerin bu çabalara karşı çıktığı, Irak’ta Saddam rejiminin devrilmesi ve Suriye’nin yıkılmasının sözde bağımsız Kürdistan umutlarını dirilttiği ifade ediliyor. Dersin bir bölümünde de “Ortadoğu’daki çekişmeler Kürt devletinin kurulmasına imkan sağlar mı?” diye soruluyor.

Fransız kadından PKK yandaşlarına: Ne mutlu Türküm diyene
OYNAT 01:26
Fransız kadından PKK yandaşlarına: Ne mutlu Türküm diyene
Fransa'nın Toulouse kentinde, PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyen Morgane isimli Fransız kadın, PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Fransız kadın terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak 'PKK teröristir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırdı. Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edildi. Olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmadı ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmadı.


PKK-ABD ORTAKLIĞI İTİRAFI

PKK/PYD-YPG’nin “Kürt güçleri” olarak gösterildiği kitapta, örgütün DEAŞ’ın ortadan kaldırılmasında rol aldığı savunuluyor. Kitapta, örgütü binlerce TIR silaha boğan ABD’nin sevkiyatları yardımlaşma diye gösterilirken, kendi toprakları için savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ise cihadist bir yapılanma olarak karalanıyor. ÖSO, Kürtler ve Hristiyanları sevmeyen Sünni Arap gruplar olarak tarif edilip, içinde yer alan unsurların daha önce El Kaide savaşçıları oldukları iddia edilerek terörle irtibatlandırılmaya çalışılıyor.

ABD ile Fransa Suriye’deki muhalif Kürtleri YPG/PKK için paravan yapmak istiyor
DÜNYA
ABD ile Fransa Suriye’deki muhalif Kürtleri YPG/PKK için paravan yapmak istiyor

TÜRK ORDUSUNA KARALAMA

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlediği Afrin için; “Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Afrin kentini ve bölgeyi işgal etti” iftirası atılıp, teröristlerden “Kürt yerleşimci” diye söz ediliyor. Aynı satırlarda 130 bin kişinin sokağa atıldığı yalanı dikkat çekerken, “Çünkü amaç Türkiye sınırındaki Kürtlerin varlığını yok etmekti” iftirasıyla Türkiye hedefe konuluyor. Kobani’de PKK/PYD-YPG zulmünden kaçan 3 bin Suriyeli Kürdün Türkiye’ye sığınması görmezden gelinirken, Barış Pınarı Harekatı ise “Rojava saldırısı” olarak anlatılıyor.

Barzani PKK ile anlaştı: ABD ile Fransa, Suriye-Irak topraklarında sözde Kürdistan projesine adım attı
DÜNYA
Barzani PKK ile anlaştı: ABD ile Fransa, Suriye-Irak topraklarında sözde Kürdistan projesine adım attı

Fransız muhabir PKK'ya propaganda yaptırdı!
OYNAT 02:06
Fransız muhabir PKK'ya propaganda yaptırdı!
Fransız haber ajansı İtele'nin muhabiri Philomene Remy, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların sürdürüldüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle bir araya geldi. Teröristlerin askere/polise karşı kurduğu barikatları görüntüleyen Fransız muhabir, kadın teröristlerle konuşarak terör örgütünün propaganda yapmasını sağladı.


Aileler tedirgin

  • Skandal kitap ülkedeki gurbetçi velilileri tedirgin etti. Ders esnasında tavırlarını ortaya koyacak Türk gençlerin, “öğretmenleriyle tartıştığı” gerekçesiyle okuldan atılma riski bulunurken, okullarda Türk-Kürt çatışmasının yaşanabileceği de belirtiliyor. PKK’yı en çok destekleyen ülkelerin başında gelen ve 1980’li yıllardan itibaren dernek ve vakıflar vasıtasıyla teröre ülkesinin kapılarını ardına kadar açan Fransa, bugün farklı şehirlerde PKK’ya ait 24 STK’ya ev sahipliği yapıyor. Birçok siyasi partinin de PKK’yı destekleme yarışına girdiği Fransa’nın, PKK/PYD-YPG terör örgütüne hoşgörüsü pes dedirtiyor.

Fransa’nın PKK sicili
DÜNYA
Fransa’nın PKK sicili
Abone Ol Google News
Seksen üç milyonun duası sizinle

Seksen üç milyonun duası sizinle

Türkiye yapılan kabadayılıklara sahada cevap verecek.
Otuz yıldır entrika çeviriyor

Otuz yıldır entrika çeviriyor

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
KitaplardaPKK güzellemesi

Kitaplarda
PKK güzellemesi

​Fransa'da skandal: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti.
Bu ne aptallık!

Bu ne aptallık!

​ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı.
Korona<br>onları da vurdu

Korona
onları da vurdu

​10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kabine<br>bugün toplanıyor

Kabine
bugün toplanıyor

Doğu Akdeniz, koronavirüs tedbirleri, Yunanistan, idam, okulların son durumu.
İhanetin<br>önü açıldı

İhanetin
önü açıldı

Kabe İmamı'nın “normalleşme" hutbesi.
Beyrut<br>gibi olmasın

Beyrut
gibi olmasın

​Tartus limanında da yüklü miktarda tehlikeli madde bulunuyor.
Öksüz'ü Yeşilköy<br>imamı saklamış

Öksüz'ü Yeşilköy
imamı saklamış

​"Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz" diyerek para toplamışlar.
Ne ahlak<br>var ne kural

Ne ahlak
var ne kural

​ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump.
Fransa'dan<br>tarihi çark

Fransa'dan
tarihi çark

​Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar.
Fırtına<br>Hause'yi bitiriyor

Fırtına
Hause'yi bitiriyor

​Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi.
Aşıda<br>istihbarat savaşları

Aşıda
istihbarat savaşları

​Ortalık Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına döndü.
Gençler için<br>tehlike büyüyor

Gençler için
tehlike büyüyor

​Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek uyardı.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

10 kişi kalan Sırbistan'ı zorladık ama yıkamadık...
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, en çok vaka artışı görülen 5 ili açıkladı.

​Şenol Güneş'ten basın toplantısında tepki.
A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı
Spor

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milli takımımız aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un atılmasıyla birlikte adeta tek kale oynayan Ay -Yıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındı. İletişim Başkanlığının açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.