Dünya Fransada Filistini destekleyen duvar resmi yapan sanatçılar tutuklandı
AVRUPA

Fransa'da Filistin'i destekleyen duvar resmi yapan sanatçılar tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, grafiti sanatçılarının çalışmalarını sergilediği duvara, Filistin'e destek veren çizimler yapan 5 sanatçı gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra sanatçılara, "Neden İsrail'i değil Filistin'i çizdiklerine" dair sorular yöneltildi. Kamu malına zarar vermekten haklarında işlem yapılan sanatçılar, daha sonra serbest bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada Filistini destekleyen duvar resmi yapan sanatçılar tutuklandı
Fotoğraf: Nantes Révoltée

Fransa'da, 26 Mayıs Çarşamba günü Blacklines kolektifi sanatçıları, başkent Paris'te grafiti çalışmalarının sergilendiği ve hali hazırda çizimlerin bulunduğu bir duvara Filistin'i destekleyen çalışma yapmaları sonrası gözaltına alındı.

Kamu malına zarar vermekten haklarında işlem yapılan sanatçılar, daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltında Filistin destekçisi sanatçılara sorular sorular, yapılan işlemin kamu malının korunmasına yönelik değil politik bir karar olduğunu gözler önüne seriyor.

"NEDEN İSRAİL'İ ÇİZMİYORSUNUZ?"

Sanatçılardan biri, karakola götürüldüklerinde Çizimi kimin yaptırdığı, neden İsrail üzerine değil de Filistin üzerine yapıldığı şeklinde sorularla muhatap olduklarını söyledi.

Fransa'dan Filistin’e destek gösterilerine yasak
DÜNYA
Fransa'dan Filistin’e destek gösterilerine yasak

Fransız Belediye Başkanı'ndan İsrail'e bayraklı destek: Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi
DÜNYA
Fransız Belediye Başkanı'ndan İsrail'e bayraklı destek: Kendi partisinin koyduğu yasayı çiğnedi

Abone Ol Google News
Canlarınızor kurtardılar

Canlarını
zor kurtardılar

​Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi.
Gözlerimiyi görmüyor!

Gözlerim
iyi görmüyor!

Polise yakalanınca kendini böyle savundu.
1 Haziran sonrası için kritik gün

​İki bin kişi bölgeye akın etti

​10 gün boyunca 24 saat kesintisiz araştırma yapacak

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Öldürüp<br>buzdolabında sakladı!

Öldürüp
buzdolabında sakladı!

​Balıkesir Edremit'te kan donduran cinayet.

​Ölü sayısı üçe yükseldi

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.