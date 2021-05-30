Fransa'da Filistin'i destekleyen duvar resmi yapan sanatçılar tutuklandı

Fransa'da, 26 Mayıs Çarşamba günü Blacklines kolektifi sanatçıları, başkent Paris'te grafiti çalışmalarının sergilendiği ve hali hazırda çizimlerin bulunduğu bir duvara Filistin'i destekleyen çalışma yapmaları sonrası gözaltına alındı.

Kamu malına zarar vermekten haklarında işlem yapılan sanatçılar, daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltında Filistin destekçisi sanatçılara sorular sorular, yapılan işlemin kamu malının korunmasına yönelik değil politik bir karar olduğunu gözler önüne seriyor.

"NEDEN İSRAİL'İ ÇİZMİYORSUNUZ?"

Sanatçılardan biri, karakola götürüldüklerinde Çizimi kimin yaptırdığı, neden İsrail üzerine değil de Filistin üzerine yapıldığı şeklinde sorularla muhatap olduklarını söyledi.

DÜNYA Fransa'dan Filistin’e destek gösterilerine yasak