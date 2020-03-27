Dünya Ganada koronavirüs tedbirleri kapsamında 808 mahkum hakkında af çıkarıldı
AFRİKA

Gana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 808 mahkum hakkında af çıkarıldı

Batı Afrika bölgesinde yer alan Gana koronavirüs salgınının önüne geçebilmek adına 808 mahkuma af çıkardı. Affın kapsamında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ve yaşlılar bulunuyor. Gana'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybettti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için 808 mahkuma af çıkarıldı.

Gana Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun ülkede yayılmaya devam eden virüse karşı tedbirler kapsamında 808 mahkuma af çıkardığı belirtildi.

3 grubu kapsayacak

Açıklamada, af çıkarılanların arasında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ve yaşlılar bulunduğu kaydedildi.

3 kişi hayatını kaybetti

  • Gana'da şimdiye kadar 132 Kovid-19 vakası görülürken bunlardan 3'ü ölümle sonuçlandı.
Abone Ol Google News
Artık pazarda satılmayacak

Artık pazarda satılmayacak

​Tezgahlar arası en az 3 metre mesafe olacak.
Koronavirüs mezarlığı tartışması

Koronavirüs mezarlığı tartışması

​Toplanan kalabalığı polis uzaklaştırdı.
On altı hastamızı daha kaybettik

On altı hastamızı
daha kaybettik

​Türkiye'nin son 24 saati açıklandı.
ABD'de korkutan tahmin

ABD'de korkutan tahmin

Koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek.
Çin'de <br>2. dalga korkusu

Çin'de
2. dalga korkusu

Yabancıların ülkeye girişi yasaklandı.
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Bu kadarına pes

Bu kadarına pes

Yasaklardan kaçmak için bakın ne yaptılar.
İtalya ölüyor!

İtalya ölüyor!

Salgın her gün daha kötüye gidiyor.

Yarım milyonu aştı

Yarım milyonu aştı

​Dünya genelindeki vaka sayısı giderek katlanıyor.
Çok beklemeyecekler

Çok beklemeyecekler

Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili son durum açıklandı.
ABD'den<br>garip suçlama

ABD'den
garip suçlama

​Darbeyle deviremediği Maduro için ödül koydu.
G20'de kritik davet

G20'de kritik davet

Erdoğan, koronavirüsle ilgili dünya liderlerine seslendi.
Erteleme yok

Erteleme yok

Bakan Selçuk, eğitimde atılacak adımları açıkladı.
Sokağa <br>çıkanlara dayak

Sokağa
çıkanlara dayak

​Hindistan'da yasağa uymayanları pişman ettiler.
LGS'de sorular 1. dönemden

LGS'de sorular 1. dönemden

​Bakan Selçuk milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.