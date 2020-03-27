Gana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 808 mahkum hakkında af çıkarıldı

Teknoloji

Koronavirüsün DNA'sını çözmek için trilyonlarca işlem yaptı

Dünya çapındaki gönüllülerden oluşan bir kişisel bilgisayar ağı olan Folding@home, COVID-19 için saniyede 1,5 kentilyonluk işleme ulaştı. Bu değerler, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını dahi geride bırakıyor.