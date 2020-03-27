Gana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 808 mahkum hakkında af çıkarıldı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için 808 mahkuma af çıkarıldı.
Gana Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun ülkede yayılmaya devam eden virüse karşı tedbirler kapsamında 808 mahkuma af çıkardığı belirtildi.
3 grubu kapsayacak
Açıklamada, af çıkarılanların arasında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ve yaşlılar bulunduğu kaydedildi.
3 kişi hayatını kaybetti
- Gana'da şimdiye kadar 132 Kovid-19 vakası görülürken bunlardan 3'ü ölümle sonuçlandı.