Gannuşi’nin avukatı müvekkilinin idamla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılandığını söyledi

Raşid el-Gannuşi
Eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin avukatı Sami et-Tariki, bir aydan uzun süredir cezaevinde bulunan müvekkilinin, ölüm cezasıyla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılandığını belirtti.
Nahda Hareketi lideri Gannuşi’nin savunma ekibi, müvekkillerinin durumuna ilişkin bilgi vermek üzere başkent Tunus’ta basın toplantısı düzenledi.
Gannuşi duruşmaları boykot ediyor
Mornagiyye Cezaevi'ne gönderilen Gannuşi, bu sürede birkaç kez rahatsızlanmıştı. Sağlık sorunlarına rağmen 82 yaşındaki Gannuşi'nin cezaevinde tutulması eleştirileri de beraberinde getirmişti.