Gannuşi’nin avukatı müvekkilinin idamla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılandığını söyledi

"Uzlaşı, ulusal birlik ve şiddete karşı açıklamalarda bulunan müvekkilim Gannuşi hakkında bir dizi uydurma delil kullanılarak birçok soruşturma dosyası açıldı. Sayın Gannuşi’ye atfedilen 'iç savaş çağrısı' yaptığı yönündeki açıklama, Nahda Hareketi’ne düşman bir sosyal medya hesabından yayılan yalan habere dayanıyor."