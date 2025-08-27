Gazze Sağlık Bakanlığı: Kıtlık ilan edilmesinden bu yana hiçbir şey değişmedi, toplu ölümler bekliyoruz

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir El-Berş, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinden bu yana hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, özellikle çocuklar ve hassas gruplar için derhal önlem alınmazsa toplu ölümler olacağı uyarısında bulundu.