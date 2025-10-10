Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de ateşkes sonrası sokaklardan 63 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Gazze’de ateşkes sonrası sokaklardan 63 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

22:2510/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail'in 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Muhammed Basal, ateşkes yürürlüğü girdiği andan itibaren Gazze sokaklarından 63 kişinin cenazesinin çıkarıldığını duyurdu. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 63 Filistinlinin cenazesinin şehirdeki sokaklardan çıkarıldığını açıkladı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada,
"Ateşkes yürürlüğe girdiği andan itibaren Gazze şehir sokaklarından 63 şehidin cenazesi çıkarıldı."
ifadelerine yer verdi.
Basal,
"Halen onlarca şehit enkaz altında ve sokaklarda bekliyor. İsrail ordusunun bazı bölgelerde varlığı, kurtarma ekiplerinin ulaşmasını güçleştiriyor."
bilgisini aktardı.

Gazze’de yaşanan insani kriz halen devam ediyor. İsrail’in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.



#Filistin
#gazze
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?