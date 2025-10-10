Gazze’de ateşkes sonrası sokaklardan 63 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Muhammed Basal, ateşkes yürürlüğü girdiği andan itibaren Gazze sokaklarından 63 kişinin cenazesinin çıkarıldığını duyurdu. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 63 Filistinlinin cenazesinin şehirdeki sokaklardan çıkarıldığını açıkladı.
Gazze’de yaşanan insani kriz halen devam ediyor. İsrail’in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.