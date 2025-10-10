Gazze’de ateşkes sonrası sokaklardan 63 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

"Halen onlarca şehit enkaz altında ve sokaklarda bekliyor. İsrail ordusunun bazı bölgelerde varlığı, kurtarma ekiplerinin ulaşmasını güçleştiriyor."

Gazze’de yaşanan insani kriz halen devam ediyor. İsrail’in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.