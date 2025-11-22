Gazze’de enkaz altındaki cenazeler çıkarılıyor: İlk aşamaya başlandı

"Bugün, Allah’ın izniyle, babamın ve amcalarımın cenazelerini çıkarıp defnedebileceğiz. Sivil savunma ekipleri bize yardım ediyor. Ev vurulduğunda içeride 70’ten fazla insan vardı, 48 kişi öldü ve 7 kişi hala enkaz altında. Sivil savunma ekiplerine babamın ve amcalarımın cenazelerini çıkarma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu şekilde onlarla vedalaşıp cenazelerini defnedebileceğim"