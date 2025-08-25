Gazze'de son 24 saatte 11 sivil daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’nde açlığı silah olarak kullanması nedeniyle meydana gelen insani krizde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’de son 24 saatte 2’si çocuk 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.