Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de son 24 saatte 11 sivil daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'de son 24 saatte 11 sivil daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti

11:0125/08/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Gazze Şeridi’nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 117’si çocuk 300’e yükseldi.
Gazze Şeridi’nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 117’si çocuk 300’e yükseldi.

Katil İsrail’in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 11 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde açlığı silah olarak kullanması nedeniyle meydana gelen insani krizde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’de son 24 saatte 2’si çocuk 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Böylece son verilerle birlikte Gazze Şeridi’nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 117’si çocuk 300’e yükseldi.

#İsrail
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH KONTENJANLARI PDF ÖSYM: Üniversite ek tercihleri kontenjanları belli oldu mu, hangi üniversitelerde boşluk var?