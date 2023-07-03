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Guatemala'da yüksek mahkeme devlet başkanlığı seçimi resmi sonucunu açıklamayı erteledi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, siyasi partilerin itirazları nedeniyle yüksek mahkeme, 25 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçimi resmi sonucunu açıklamayı erteleme kararı aldı. Seçim sonuçlarının henüz resmiyet kazanmaması üzerine yüksek mahkeme önünde toplanan onlarca kişi kararı protesto etti.

08:36 . 3/07/2023 Pazartesi
AA
Guatemala'da yüksek mahkeme devlet başkanlığı seçimi resmi sonucunu açıklamayı erteledi.

Guatemala'da yüksek mahkeme devlet başkanlığı seçimi resmi sonucunu açıklamayı erteledi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, siyasi partilerin itirazları nedeniyle yüksek mahkeme, 25 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçimi resmi sonucunu açıklamayı erteleme kararı aldı.


Guatemala Yüksek Mahkemesi açıklamasında, 9 siyasi partinin başvurularını dikkate alarak, resmi sonuçların açıklanmasını geçici olarak ertelediğini bildirdi.


Ülkenin en prestijli üniversitelerinden Rafael Landivar Üniversitesi de siyasi partilere çağrıda bulunarak, sonuçlara saygı duyulmasını istedi.


Seçim sonuçlarının henüz resmiyet kazanmaması üzerine yüksek mahkeme önünde toplanan onlarca kişi kararı protesto etti.


Kesin olmayan sonuçlara göre, Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres oyların yüzde 15,12'sini olarak ilk turda seçimi önde tamamlamıştı.


Seçimde sürpriz yapan sol görüşlü Bernardo Arevalo de Leon oyların yüzde 12,19'unu alarak ikinci olurken, oyların yüzde 7,84'ünü alan Manuel Conde ise üçüncü sırada yer almıştı.


Hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle seçimleri ilk iki sırada tamamlayan Torres ile Arevalo de Leon'un 20 Ağustos'ta Guatemala'nın yeni devlet başkanı olmak için yarışması bekleniyor.


Nüfusu 9,3 milyona yaklaşan Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, kongreye 160 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 340 belediye başkanını seçmek için sandık başına gitmişti.





#Guatemala
#Yüksek Mahkeme
#Seçim
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