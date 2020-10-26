Gubadlı da özgür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kentinin kurtarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubadlı’nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi.

Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993’te işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda daha önce 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

MÜHİMMATLARI TÜKENDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, operasyonların Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi. Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi. Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zayiat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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2 TANK DAHA VURULDU

Gubadlı’ya getirilen Ermenistan ordusu 543. Alay 1. Taburu’nun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan’ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ’a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusu farklı noktalarda Ermenistan’a ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili daha imha etti. Tüm cephe boyunca çatışmalar sürerken durumun Azerbaycan kontrolünde olduğu ifade edildi.