Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Güney Asya sular altında

Güney Asya sular altında

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ülkede şiddetli yağış ve fırtınanın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Ülkede şiddetli yağış ve fırtınanın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Asya kıtasının güney bölgeleri, şiddetli yağışlara teslim oldu. Hindistan ve Nepal’de etkili olan fırtına nedeniyle toplam 92 kişi hayatını kaybetti. Hindistan ve Nepal’in bazı bölgelerinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Hindistan’ın Bihar eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Uttar Pradesh eyaletinde de en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Komşu ülke Nepal’de ise Ulusal Afet Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre yıldırım düşmeleri ve şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), çarşamba günü ülkenin doğu ve orta kesiminde gök gürültülü fırtınalar nedeniyle uyarı yayınlamıştı.


#Güney Asya
#yağış
#sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADLİ TATİL NE ZAMAN? 2025 yılı adli tatil tarihi açıklandı mı?