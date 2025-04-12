Güney Asya sular altında

Asya kıtasının güney bölgeleri, şiddetli yağışlara teslim oldu. Hindistan ve Nepal’de etkili olan fırtına nedeniyle toplam 92 kişi hayatını kaybetti. Hindistan ve Nepal’in bazı bölgelerinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Hindistan’ın Bihar eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Uttar Pradesh eyaletinde de en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Komşu ülke Nepal’de ise Ulusal Afet Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre yıldırım düşmeleri ve şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), çarşamba günü ülkenin doğu ve orta kesiminde gök gürültülü fırtınalar nedeniyle uyarı yayınlamıştı.