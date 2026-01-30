Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 'kayıp patlayıcı' alarmı: Ortadan kaybolan TNT'yi aramaya koyuldular

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 'kayıp patlayıcı' alarmı: Ortadan kaybolan TNT'yi aramaya koyuldular

21:2130/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
GKRY’de tatbikat sırasında kaybolan 13 kilogram TNT aranıyor.
GKRY’de tatbikat sırasında kaybolan 13 kilogram TNT aranıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bir askeri tatbikat sırasında kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı güvenlik alarmına yol açtı. Savunma Bakanlığı ve polis ekipleri, ortadan kaybolan patlayıcıyı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ve polisi, bir tatbikat esnasında ortadan kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcıyı arıyor.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, GKRY'de yetkililerin kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı için alarmda olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christos Pieris, yaptığı açıklamada, tatbikat esnasında 3 ayrı noktaya patlayıcı yerleştirdiklerini, 2 noktanın patladığını ancak 3. noktada patlama olmadığını ifade etti.

İki senaryo üzerinde duruluyor

Pieris, güvenlik protokolü nedeniyle eğitim gören askerlerin 1 saat bekledikten sonra bölgeyi taradığını ancak patlayıcıları bulamadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı ve polis yetkililerinin iki senaryo üzerinde çalıştığını belirten Pieris, ilk senaryonun patlayıcıların 2. kısımda patladığı, ikinci senaryonun ise patlayıcıların çalındığı olduğunu kaydetti.



#GKRY
#patlayıcı
#polis
#TNT
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı