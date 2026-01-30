Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 'kayıp patlayıcı' alarmı: Ortadan kaybolan TNT'yi aramaya koyuldular

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bir askeri tatbikat sırasında kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı güvenlik alarmına yol açtı. Savunma Bakanlığı ve polis ekipleri, ortadan kaybolan patlayıcıyı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ve polisi, bir tatbikat esnasında ortadan kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcıyı arıyor.
Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, GKRY'de yetkililerin kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı için alarmda olduğu belirtildi.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christos Pieris, yaptığı açıklamada, tatbikat esnasında 3 ayrı noktaya patlayıcı yerleştirdiklerini, 2 noktanın patladığını ancak 3. noktada patlama olmadığını ifade etti.
İki senaryo üzerinde duruluyor
Pieris, güvenlik protokolü nedeniyle eğitim gören askerlerin 1 saat bekledikten sonra bölgeyi taradığını ancak patlayıcıları bulamadığını aktardı.
Savunma Bakanlığı ve polis yetkililerinin iki senaryo üzerinde çalıştığını belirten Pieris, ilk senaryonun patlayıcıların 2. kısımda patladığı, ikinci senaryonun ise patlayıcıların çalındığı olduğunu kaydetti.