Güney Kore'de sıkıyönetim kaosu

Güney Kore'de dün tam bir 'sıkı yönetim' kaosu yaşandı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını' iddia ederek "sıkıyönetim" ilan etti. Bir televizyon kanalında konuşan Yeol, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal düzeni korumayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.





ORDU HEMEN DEVREYE GİRDİ

Muhalefetin, kendisi ve hükümet yetkililerine karşı sunduğu azil yönergelerini sıkıyönetim ilanına gerekçe gösteren Yeol, ardından Genelkurmay Başkanı'nı sıkıyönetim komutanı atadı. Karar tebliğ edildikten sonra harekete geçen Genelkurmay Başkanı ise bir talimatname yayımladı. Protesto yürüyüşleri de dahil siyasi faaliyetlerin yasaklandığı talimatnamede "Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır" ifadesine yer verildi. Talimatnamede ayrıca, grevdeki stajyer doktorlara 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi. Ulusal Meclis binasına askerler sevk edildi.





MECLİS KARARI İPTAL ETTİ

Karara tepki gösteren Muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP çağrısı üzerine Ulusal Meclisi toplandı. Meclisin 300 üyesinden 190'ının katılabildiği kurulda sıkıyönetimin kaldırılmasını içeren sunulan önerge, oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanlığı'dan yapılan açıklamada, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiği belirtildi. Meclis'in kararının ardından askerler parlamentoyu terk etti. Yeol ise Meclis'in kararı sonrasında ülkede sıkıyönetimin kaldıracağını ve sıkıyönetim birliklerinin geri çekildiğini bildirdi.



