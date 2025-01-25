Gurbetçiler Malta’daki tarihi Türk Şehitliği'ni unutmadı: Şehitler için dua edildi

"Şu an Malta’da şehitlikteyiz. Osmanlı döneminde Malta kuşatmasında şehit düşenlerimizin bir kısmını buraya defnetmişler. Daha sonra devlet büyüğümüz Abdülaziz han tarafından burası satın alınarak şehitlik inşa etmişler. Sonrasında 1. Dünya savaşında da şehit düşenleri devletimiz sahiplenmiş. Onlara da burada özel yer tahsis etmişler. Bu alanı görünce böyle bir yerde insanın duygulanmaması elde değil. Burada bütün şehitlerimizin ruhunu şad ediyoruz kendilerine dualar okuduk okuyoruz da. Rabbim bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin”