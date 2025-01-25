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Gurbetçiler Malta’daki tarihi Türk Şehitliği'ni unutmadı: Şehitler için dua edildi

Gurbetçiler Malta’daki tarihi Türk Şehitliği'ni unutmadı: Şehitler için dua edildi

10:1225/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Malta Türk Şehitliği, Türk’ler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.
Malta Türk Şehitliği, Türk’ler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Avrupa'dan tatil için Malta'ya giden gurbetçi Türkler, adada bulunan 1565 Malta Kuşatmasında şehit düşen Osmanlı askerlerinin anısını yaşatmaya devam ediyor. Malta’nın Marsa bölgesinde yer alan şehitliğe, Türk ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyorlar.

Avrupa’dan tatil için Malta Adası'na giden gurbetçiler,1565 Malta Kuşatmasında şehit düşen Osmanlı askerlerinin Malta’nın Marsa bölgesinde bulunan şehitliğini unutmuyor.

Malta Türk Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, Avrupa’nın en küçük ada ülkesi olan Malta’ya gelen Türk’ler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

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Gurbetçiler Malta’daki tarihi Türk Şehitliği'ni unutmadı: Şehitler için dua edildi
Dünya
25 Ocak, Cumartesi

“Etkilenmemek imkansız”

Eşref Yücetaş,
"Şu an Malta’da şehitlikteyiz. Osmanlı döneminde Malta kuşatmasında şehit düşenlerimizin bir kısmını buraya defnetmişler. Daha sonra devlet büyüğümüz Abdülaziz han tarafından burası satın alınarak şehitlik inşa etmişler. Sonrasında 1. Dünya savaşında da şehit düşenleri devletimiz sahiplenmiş. Onlara da burada özel yer tahsis etmişler. Bu alanı görünce böyle bir yerde insanın duygulanmaması elde değil. Burada bütün şehitlerimizin ruhunu şad ediyoruz kendilerine dualar okuduk okuyoruz da. Rabbim bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin”
dedi.
Eşref Yücetaş

“Duygu seli yaşıyor insan”

Malta Türk Şehitliği'nde Cuma namazını da kıldıklarını söyleyen Hasan Batır,
"Almanya’nın Köln kentinden geldik. Buraya gelmişken Osmanlı Şehitliğini de ziyaret ettik. Şehitlikteki küçük mescide Cuma namazımızı da eda ettik. Tabi yaşadığımız Avrupa’ya bu şehitlik iki bin kilometre mesafede çok farklı bir duygu selini yaşıyoruz burada. Hepsinin ruhu şad olsun şefaatlerine bizleri nail eylesin"
diye konuştu.
Hasan Batır

"Şehitlikte artık cuma namazı da kılınıyor"

Sebahattin Akduman,
"Malta’ya gelmişken buradaki şehitliği de ziyaret edelim istedik. Malta’ya benim ikinci gelişim ikisinde de burayı ziyaret ettim. Üç aydır şehitlikte Cuma namazları kılınmaya başlanmış. Yetkililere çok teşekkür ederiz. Ecdadımıza saygımızı her yerde gösterdiğimiz gibi burada da onları ziyaret ederek minnet duyduk. Buralara hem sahip çıktığı hemd e Türk nüfusun az olduğundan cuma namazını eda etme imkanı bulduğumuz için devletimize teşekkür ederiz"
ifadelerini kullandı.
Sebahattin Akduman


#Malta
#Malta Türk Şehitliği
#Osmanlı

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