Gürcistan'da halk parlamento binasının bastı: 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasası kaosa neden oldu

Geçtiğimiz yıl 24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna işgalinde ülkelerini terk edenler yalnızca Ukraynalılar olmadı. Özellikle kısmi seferberlik ilan edilen eylül ayında çok sayıda Rus genç erkek, cepheye gitmek istemediği ya da bu savaşı ahlaken sorunlu bulduğu için ailesiyle ya da yalnız ülkeyi terk etti. Rusya’dan ayrılanlar yoğunlukla Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan gibi eski Sovyet devletlerini tercih etse de Türkiye ve Avrupa ülkeleri de en çok yeni yaşamın kurulduğu ülkelerden oldu.