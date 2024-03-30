Hamas ve İslami Cihad: İsrail ile dolaylı müzakerelerin başarısı 4 şartın gerçekleşmesine bağlı

Filistin halkının, Batı Şeria'daki baskınlar ve saldırılar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlaller göz önüne alındığında İsrail ile doğrudan ve açık bir çatışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, tüm bu çatışma alanlarında direnişin tüm şekillerine başvurulması gerektiği aktarıldı.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere
Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.