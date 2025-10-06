Yeni Şafak
Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmeler başladı

18:206/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
IHA
Mısır basını, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu.

Mısır basını, Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakerelerin başladığını bildirdi. İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin Şarm El-Şeyh kentinde yapıldığını aktaran Mısır basını, "Mısırlı ve Katarlı arabulucular, esir takası için bir mekanizma oluşturmak üzere her iki tarafla da çalışıyor." dedi.



