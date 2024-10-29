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Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Saldırıyı sona erdirecek her türlü öneriye açığız

Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Saldırıyı sona erdirecek her türlü öneriye açığız

22:4129/10/2024, Salı
IHA
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Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri
Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları devam ederken, Hamas'tan Gazze'de olası bir ateşkese yönelik açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesini ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesini sağlayacak bir anlaşmayı görüşmeye açık olduklarını belirtti. Zuhri, yaptığı açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'deki tıbbi altyapıyı ve sivil savunma kaynaklarını kasıtlı olarak tahrip ettiğini de belirtti.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesini ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesini sağlayacak bir anlaşmayı görüşmeye açık olduğunu belirterek, arabulucuların ateşkes anlaşması için yeni önerileri görüşme talebine yönelik cevap verdiklerini açıkladı.

"Arabulucuların ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri görüşme talebine yönelik cevap"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 389 gündür devam ederken,
Gazze Şeridi
'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler yeniden canlandırma çabaları sürüyor.
Hamas'ın üst düzey yetkilisi
Sami Ebu Zuhri
, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesini ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesini sağlayacak bir anlaşmayı görüşmeye açık olduğunu belirterek, arabulucuların ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri görüşme talebine yönelik cevap verdiklerini açıkladı.

"Saldırıyı sona erdirecek her türlü öneriye açığız"

Zuhri, “
Grup, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı sona erdirecek her türlü öneriye, halkımızın çektiği acılara son verecek ve kalıcı bir ateşkese yol açacak her türlü anlaşmaya açık. İsrail güçleri, Gazze'deki tıbbi altyapıyı ve sivil savunma kaynaklarını kasıtlı olarak tahrip etti. Hamas, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ülkelere ikili ilişkilerini derhal kesmeleri çağrısında bulundu.
” dedi.


#Ateşkes
#Sami Ebu Zuhri
#Gazze
#Hamas

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