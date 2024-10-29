Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Saldırıyı sona erdirecek her türlü öneriye açığız

Zuhri, “

Grup, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı sona erdirecek her türlü öneriye, halkımızın çektiği acılara son verecek ve kalıcı bir ateşkese yol açacak her türlü anlaşmaya açık. İsrail güçleri, Gazze'deki tıbbi altyapıyı ve sivil savunma kaynaklarını kasıtlı olarak tahrip etti. Hamas, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ülkelere ikili ilişkilerini derhal kesmeleri çağrısında bulundu.