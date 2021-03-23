Haydut İsrail UCM paniğiyle Filistin Dışişleri Bakanı’nı sorguya çekti: Bu bir intikam eylemidir Haydut İsrail UCM paniğiyle Filistin Dışişleri Bakanı’nı sorguya çekti: Bu bir intikam eylemidir Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Filistin’de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma açtığı İsrail, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’yi sorguya çekti ve VIP kartına el koydu. Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, “Bu bir intikam eylemidir ve İsrail’in ırkçı bir devlet olduğunu, sürekli tehdide, baskıya ve şantaja başvurduğunu göstermekte” dedi.

Haber Merkezi 23 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Mart 2021, 02:35 Yeni Şafak