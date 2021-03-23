Dünya Haydut İsrail UCM paniğiyle Filistin Dışişleri Bakanını sorguya çekti Bu bir intikam eylemidir
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Haydut İsrail UCM paniğiyle Filistin Dışişleri Bakanı’nı sorguya çekti: Bu bir intikam eylemidir

Haydut İsrail UCM paniğiyle Filistin Dışişleri Bakanı’nı sorguya çekti: Bu bir intikam eylemidir

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Filistin’de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma açtığı İsrail, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’yi sorguya çekti ve VIP kartına el koydu. Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, “Bu bir intikam eylemidir ve İsrail’in ırkçı bir devlet olduğunu, sürekli tehdide, baskıya ve şantaja başvurduğunu göstermekte” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haydut İsrail UCM paniğiyle Filistin Dışişleri Bakanı’nı sorguya çekti: Bu bir intikam eylemidir
Riyad el-Maliki

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarındaki savaş suçlarına soruşturma açmasıyla paniğe kapılan İsrail makamlarının, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin VIP kartına el koyduğu belirtildi.

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VIP kartına el koydular

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Yunanistan ve Hollanda’yı kapsayan Avrupa turundan dönen Dışişleri Bakanı Maliki ve beraberindeki heyeti, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı’nda (İsrail kontrolünde) durdurduğunu ve yarım saat sorguya çektiğini söyledi. Dik, sorgunun ardından Maliki’nin, İsrail tarafından Filistinli yetkililere verilen ve Batı Şeria’da bir yerden bir yere gitme ve İsrail’e girişte hareket serbestisi tanıyan VIP kartına el koyulduğunu kaydetti.

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"İsrail istihbaratı suç ortağıdır"

  • UCM’nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma başlatmasına karşılık bu adımı attığını aktaran Dik, şunları kaydetti: “Bu bir intikam eylemidir ve İsrail’in ırkçı bir devlet olduğunu, uluslararası hukukla barışık yaşayamadığını ve sürekli olarak tehdide, baskıya ve şantaja başvurduğunu göstermektedir.” İsrail İç İstihbarat servisi Şin-Bet’in de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbası, UCM ile ilgili tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, İsrail’i, ülkedeki Arap toplumuna karşı işlenen sistematik suçlarda iş birlikçi olmakla suçladı. Şeyh Salah, Al-Jazeera televizyon kanalında hazırlanan programda, “İsrail istihbaratı, ülkedeki Arap toplumuna karşı sistematik suçların işlenmesi konusunda suç ortağıdır.” dedi.

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Ekonomiyle tehdit etti

  • İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma başlatmasının ardından Filistin yönetimine daha fazla baskı uygulamaya başladığı görülüyor. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’ndan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, “İsrail, Filistin tarafıyla ekonomik iş birliği kurmak için, İsrail’in savaş suçları işlediği iddialarına ilişkin UCM tarafından yürütülen soruşturmada Filistinlilerin iş birliği yapmamasını şart koşuyor.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, İsrail’in, Filistinli üst düzey yetkililere verilen ve İsrail’e girişte hareket serbestisi tanıyan VIP kartlarının alınmasını düşündüğü kaydedildi.
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