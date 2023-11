Nakab Hapishanesi’nde kalan Cevad Tevfik Yusuf (18), “Hiçbir suçum olmadığı halde 1 seneden beri İsrail’in zindanlarında akıl almaz işkencelere maruz kalıyordum. Her gün demir sopalarla kemiklerimiz kırılana kadar dayak yiyorduk. Hapishanelerde çığlık sesleri hiç dinmiyordu. Dayak yemekten yüzümüz ve kıyafetlerimiz kan revan içerisinde oluyordu. Sistematik bir şekilde her gün dayak yiyorduk. 7 Ekim’den sonra işkenceler, baskılar ve tehditler inanılmaz derecede arttı. İşgalciler, yakın arkadaşım olan Sair Abu Ata’ya gözümün önünde demir sopalarla işkence ederek öldürdü. Hapiste olan herkesin ya kolu ya da ayağı kırılıyordu. Hamas’a ya da herhangi bir derneğe üye olanların yüzleri tanınmayacak hale gelene kadar darp ediliyordu. Susadığımızda su verilmiyordu, 5 kişiye bir veriyorlardı. O kadar kötü muameleler ediliyordu ki her gün şehit olmayı bekliyorduk” İfadelerini kullandı.

Nakab hapishanesinde kalan Muhammed Nazzal Ebu Avn (17) , “Her gün dayak yiyerek uyandığınız bir gün düşünün? Bizler işte her gün bu şekilde uyandırılıyor ve neredeyse günün çoğunluğunda bu şekilde işkenceye maruz kalıyorduk. 4 sene boyunca en çok dayak yiyen esir benim. Dayak yemekten her yerim yara bere içerisinde elim ve parmaklarım kırıldı ne tedavi etmek için hastaneye götürüyorlar ne de yemek ve su veriyorlardı. Tedavi edilemeyen birçok esir şehit oldu. Her gün dayak yediğimiz için bazen bilincim gidiyordu. Arkadaşlarım yardımcı oluyordu fakat hepimiz yardıma muhtaçtık. 7 Ekim’den sonra hepimizi koğuşlardan çıkartıp hücrelere aldılar. Küçücük olan zifiri karanlıkta mermerin üzerinde bekliyorduk. Her günümüz böyle işkencelerle geçiyordu. Bu ölüm çukurundan kurtulmak için dizlerimin üstüne çöküp Rabbime defalarca yalvardım. Elhamdülillah serbest bırakıldım, Rabbim bütün esirlerimize nasip etsin. Bir arkadaşımı gözümün önünde kafasını kırana kadar demir sopalar ve silahlarla dövdüler. Tedavi etmeden silahlarıyla birlikte kanlar içerisinde bırakıp gittiler. İsrail’in zindanları işkence yuvalarından başka bir şey değil” şeklinde konuştu.