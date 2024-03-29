Herkes 15 yaşındaki İslam'ı konuşuyor: Dinim iyi bir insan olmamı emrediyor

Halilov, olay günü yaşananları anlatırken kendisinin salonda vestiyer olarak çalıştığını belirterek saldırı başladığında soğuk kanlı kalmayı başardığını ve insanları daha önce belirlenen plana göre tahliye etmeye başladığını söyledi. Olay sonrasında birçok çevreden takdir aldığını belirten Halilov, saldırıya tanık olan birçok kişinin etkisinden kurtulmak için psikolojik destek aldığını ancak kendisinin buna ihtiyaç duymadığını ifade ederek "Dinim yardımcı oluyor. Geceleri dua okuyorum, zikir çekiyorum. Bu huzur içinde uyumamı sağlıyor" şeklinde konuştu. Salondan 100'ü aşkın kişiyi tahliye etmeyi başaran Halilov, tüm çabayı göstermesinin ailesinden ve yetiştirilme tarzından kaynaklandığını vurguladı.

İslam'ın babası Bahtiyar Halilov ise kendisinin Özbek, eşinin Kırgız olduğu bilgisini paylaşarak, İslam’ın 15 yaşına kadar, Rusya’da, Özbekistan’da, Kırgızistan’da ve Kazakistan’da yaşadıkları için birkaç okul değiştirdiğini ifade etti. Halilov, "(İslam) okula gidiyor, antrenman yapıyor, üstelik 12 yaşından beri yarı zamanlı çalışıyor. En azından bir insanı kurtarabildiği için oğlumla gurur duyuyorum. Dinimiz İslam’dır. Bu yüzden ilk oğluma İslam ismini verdim. Çocuklarıma her zaman şunu söylüyorum, insanlara yardım edin, bu size geri dönecektir. Onları her zaman motive ediyorum, yalan söylemeyin, aldatmayın, dürüst olun çünkü bizim dinimiz saflığı sever. Bunu (saldırıyı) yapanlar teröristtir, onların dini yoktur. İslam bize bunu öğretmiyor. İslam çok güzel ve iyi bir dindir" ifadelerini kullandı.