Hindistan Ay'dan ilk verileri paylaştı: Yüzey sıcaklığı 60 santigrat derece

ISRO, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Ay yüzeyinin 8 santimetre derinliğinde kaydedilen sıcaklığın eksi 10 santigrat dereceye düştüğünü ve yüzeye yaklaştıkça sıcaklık artışının gözlemlenebileceğini açıkladı.

Yüzeyin üzerinde kaydedilen sıcaklığın 50-60 santigrat derecede seyrettiğini kaydeden ISRO, verilere ilişkin olarak, Ay'ın güney kutbu için böyle bir profilin ilk kez çıkarıldığına işaret ederek, incelemelerin sürdüğünü belirtti.