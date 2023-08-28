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Dünya

Hindistan Ay'dan ilk verileri paylaştı: Yüzey sıcaklığı 60 santigrat derece

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bünyesindeki iniş aracı Vikram, Ay'ın sıcaklığına ilişkin ilk verileri Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezine (ISRO) iletti. Ay yüzeyinin 8 santimetre derinliğinde kaydedilen sıcaklığın eksi 10 santigrat dereceye düştüğünü ve yüzeye yaklaştıkça sıcaklık artışının gözlemlenebileceğini açıkladı. Öte yandan yüzeyin üzerinde kaydedilen sıcaklığın 50-60 santigrat derecede seyrettiği ifade edildi

00:12 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.

Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.

ISRO, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Ay yüzeyinin 8 santimetre derinliğinde kaydedilen sıcaklığın eksi 10 santigrat dereceye düştüğünü ve yüzeye yaklaştıkça sıcaklık artışının gözlemlenebileceğini açıkladı.

Yüzeyin üzerinde kaydedilen sıcaklığın 50-60 santigrat derecede seyrettiğini kaydeden ISRO, verilere ilişkin olarak, Ay'ın güney kutbu için böyle bir profilin ilk kez çıkarıldığına işaret ederek, incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke olmuştu

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.

Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3'ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.




#Hindistan
#Ay
#ABD
#Çin
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