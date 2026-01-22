Hindistan'da askeri araç uçuruma yuvarlandı: Kazada 10 asker öldü, 10 asker yaralandı

Alınan ihbar sonrası yerel kolluk kuvvetleri ve afet arama ekipleri, ölen askerlerin cenazelerini çıkardı ve yaralıları kurtardı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerlerin ailelerine en içten taziyelerini ilettiklerini bildirdi.

Singh, "Yaralı askerlere tıbbi bakım sağlanıyor ve en iyi tedavinin sağlanması için gerekli tüm talimatlar verildi. Ulusumuz bu zor saatte silahlı kuvvetlerimizin yanında." ifadesini kullandı.