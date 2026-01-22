Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hindistan'da askeri araç uçuruma yuvarlandı: Kazada 10 asker öldü, 10 asker yaralandı

Hindistan'da askeri araç uçuruma yuvarlandı: Kazada 10 asker öldü, 10 asker yaralandı

15:4722/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Hindistan'da askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 10 asker öldü, 10 asker yaralandı
Hindistan'da askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 10 asker öldü, 10 asker yaralandı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 10 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı. Alınan ihbar sonrası yerel kolluk kuvvetleri ve afet arama ekipleri, ölen askerlerin cenazelerini çıkardı ve yaralıları kurtardı.

Başkent Yeni Delhi merkezli NDTV haberine göre, Casspir marka kurşun geçirmez askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Khanni tepesinden yaklaşık 60 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada Hindistan ordusundan 10 asker yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 asker yaralandı.

Alınan ihbar sonrası yerel kolluk kuvvetleri ve afet arama ekipleri, ölen askerlerin cenazelerini çıkardı ve yaralıları kurtardı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerlerin ailelerine en içten taziyelerini ilettiklerini bildirdi.

Singh, "Yaralı askerlere tıbbi bakım sağlanıyor ve en iyi tedavinin sağlanması için gerekli tüm talimatlar verildi. Ulusumuz bu zor saatte silahlı kuvvetlerimizin yanında." ifadesini kullandı.




#asker
#Hindistan
#Keşmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sivas TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE