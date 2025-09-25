Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hindistan'ın Ladakh bölgesinde dün başlayan gösterilerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde dün başlayan gösterilerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi

13:5125/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Hindistan'ın Ladakh bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'ın Ladakh bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hindistan idaresindeki tartışmalı Ladakh bölgesinde "eyalet statüsüne kavuşturulma" talebiyle dün başlayan gösterilerin ardından Leh kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, Ladakh bölgesinin eyalet statüsüne kavuşturulması talebiyle dün başlayan gösterilerin ardından bölgedeki Leh kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dört kişinin öldüğü ve çoğu polis olmak üzere 80'den fazla kişinin yaralandığı Leh kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, gösterilere karıştığı düşünülen en az 50 kişi gözaltına alındı.

Leh şehrinde, bölgesinin eyalet statüsüne kavuşturulması ve anayasal güvence talebiyle başlayan gösterilerde, polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Daha önce açlık grevi yapan protestocular, eyalet statüsü talebini dile getirmek için bölge halkına dükkanların, okulların ve resmi dairelerin kapalı kalması çağrısında bulunmuştu.

Ladakh, Hindistan ile Çin arasında sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı bir bölge. Pakistan ise Cammu Keşmir'in bir parçası olarak gördüğü Ladakh'ın statüsünü tartışmalı kabul ediyor.



#Çin
#Hindistan
#Ladakh
#Sokağa çıkma yasağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ Bursa su kesintisi listesi 25-26 Eylül: Bursa, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya’da sular ne zaman gelecek? İşte tam liste