Hint-Pasifik'te tansiyon yükseliyor: ABD uçak gemisini ikinci kez Japonya'ya konuşlandırılacak

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ABD Donanması, Japonya'nın Yokosuka Donanma Üssünde demirli USS Ronald Reagan uçak gemisinin, 2024 baharında ABD'ye geri döneceğini duyurdu.
USS George Washington 2008-2015 döneminde görev almıştı. Bu, nükleer güçle çalışan bir uçak gemisinin bir Japon limanına ilk konuşlandırılması olmuştu.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uçak gemilerinin görev değişikliğine ilişkin, Yokosuka Belediye Başkanı Kamiji Katsuaki'ye bilgi verildiğini açıkladı.
Belediye Başkanı Kamiji, açıklamasında "Japonya'nın barışı ve bölgesel istikrarı için ABD Donanmasının varlığını sürdürmesinin önemli olduğunu" söyledi.
ABD'nin bölgeyedeki uçak gemileri, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Güney Kore ordusu iş birliğiyle düzenlenen ortak tatbikatlarda görev alıyor.