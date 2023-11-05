Hollanda'daki Filistin’e destek gösterisinde AB ve ABD'ye tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

Olumsuz hava koşullarına rağmen başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi, başta Hollandalı siyasetçiler olmak üzere AB ve ABD’nin İsrail'i desteklemesini eleştirdi.