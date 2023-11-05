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Dünya

Hollanda'daki Filistin’e destek gösterisinde AB ve ABD'ye tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, işgalci İsrail'in yaklaşık bir aydır Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği soykırıma varan katliam saldırılarına tepki olarak gösteri düzenlendi. AB ve ABD'nin de İsrail'in yanında olduğunu ve katliama ortak olduklarını belirten göstericiler, ''Biden ödüyor, İsrail vuruyor'' ve ''AB elinde kan var'' sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

20:09 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 20:30 - 5/11/2023 Pazar
AA
Hollanda'nın Amersfoort ve Haarlem şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Hollanda'nın Amersfoort ve Haarlem şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi, başta Hollandalı siyasetçiler olmak üzere AB ve ABD’nin İsrail'i desteklemesini eleştirdi.

"Biden ödüyor, İsrail vuruyor", "Rutte utan, Filistine ses ver", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, Filistin bayraklarını sallayarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

Göstericiler, "Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Siyonizme yer yok", "İsrail yine çocukları öldürüyor", "Apartheid'i durdurun, Soykırımı durdurun", "AB elinde kan var" ve "Herkes biliyor, İsrail=Suç" yazılı dövizler taşıdı.



#Filistin
#gösteri
#Hollanda
#israil
44 dakika önce
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