Hong Kong'da kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü: Ölü ve yaralılar var

09:3620/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
DHA
AA
Denize sürüklenen uçaktaki 4 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.
Çin’in Hong Kong bölgesindeki Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda, bir Boeing 747-400 tipi kargo uçağının iniş sırasında yerdeki bir araçla çarpıştığı ve pistten çıkarak denize sürüklendiği bildirildi. AIR ACT’e ait uçağın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından yetkililer, soruşturma başlatmak üzere pist operasyonlarını askıya aldı.

Dubai’den Hong Kong’a giden Türk firması ACT'ye ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, iniş sırasında kontrolden çıktı. Uçak, pist yakınındaki bir yer aracına çarptıktan sonra pistten çıkarak denize sürüklendi.

İki kişi hayatını kaybetti

Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle yer aracındaki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 4 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı belirtildi.

Kaza sonrası Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin uçuşlara kapatıldığı, güney ve merkez pistlerin ise operasyonlarının sürdürdüğü aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.



