Hong Kong'da kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü: Ölü ve yaralılar var

Çin’in Hong Kong bölgesindeki Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda, bir Boeing 747-400 tipi kargo uçağının iniş sırasında yerdeki bir araçla çarpıştığı ve pistten çıkarak denize sürüklendiği bildirildi. AIR ACT’e ait uçağın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından yetkililer, soruşturma başlatmak üzere pist operasyonlarını askıya aldı.
İki kişi hayatını kaybetti
Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle yer aracındaki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 4 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı belirtildi.
Kaza sonrası Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin uçuşlara kapatıldığı, güney ve merkez pistlerin ise operasyonlarının sürdürdüğü aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.