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HTŞ'den PKK'nın hayallerini suya düşüren açıklama: Suriye'de özerklik olmayacak

HTŞ'den PKK'nın hayallerini suya düşüren açıklama: Suriye'de özerklik olmayacak

Hüseyin Berk
23:1017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Şara liderliğindeki HTŞ, Suriye'de "özerk bir devlete" müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Al Arabiya'ya konuşan PKK sözcüsü Şami, 'diyalog' istedi.
Şara liderliğindeki HTŞ, Suriye'de "özerk bir devlete" müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Al Arabiya'ya konuşan PKK sözcüsü Şami, 'diyalog' istedi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren milli güçler, ülkenin yeni yönetim şeklini de yavaş yavaş şekillendiriyor. Muhalif güçlerden Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile görüştü. Al Arabiya'da yer alan habere göre; HTŞ, akşam saatlerinde "Suriye'nin bölünmesini (federalizm) ve özerklik ilkesini reddediyoruz." açıklamasında bulundu. Bu duyuru sonrası, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları 'ateşkes ve müzakere' çağrılarında bulundu.

Suriye milli güçleri, Beşşar Esed rejimine karşı 27 Kasım'da operasyon başlattı.

61 yıllık Baas rejimi, devrimcilerin karşısında direnç gösteremedi ve 8 Aralık tarihinde tarihin tozlu raflarına kalktı.

Esed, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçarken, ülkenin yeni yönetim şeklini de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Geçici Suriye Hükümeti kurulurken; muhalif güçlerden Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara da, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile görüştü.

"Suriye'de federalizm olmayacak"

  • Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da yer alan habere göre; HTŞ, "Suriye'nin bölünmesini ve federalizm ilkesini reddediyoruz. Kuzeydeki yönetimler Şam'a bağlanacak." açıklamasında bulundu.
Al Arabiya'da HTŞ'nin açıklamasının "son dakika" olarak aktarıldığı anlar.

Bu duyuru sonrası, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları 'ateşkes ve müzakere' çağrılarında bulundu.

Son dakika gelişmesi sonrası aynı kanala konuk edilen sözde YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Diyalog" çağrısı yaptı.

YPG'nin sözcüsü Ferhad Şami

PKK, "ABD gözetiminde özerk bölge" istiyor

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani ise,
"ABD gözetiminde askerden arındırılmış bir bölgenin kurulması için teklifte bulunmaya hazırız"
açıklamasını yaptı.

TSK ile SMO, PKK/YPG'ye operasyonlar düzenliyor

Türkiye sınırına yakın noktalarda, toprakları işgal eden terör örgütü PKK/YPG'li teröristler, Suriye'deki devrim sonrasında büyük paniğe kapıldı.

Suriye Milli Ordusu'nun operasyonlarında Tel Rıfat, Münbiç, Deyrizor gibi noktalar örgütten geri alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri de Esed rejiminden kaçırılan ağır silahları taşıyan PKK konvoylarını vurdu.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani ABD'ye dilendi: Türkiye'ye siyasi baskı uygulayın

Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütünün işgal ettiği noktaları bir bir geri alması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri vurması sonrası örgütün elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, apar topar ABD basınına taşındı. ABD'ye Türkiye'ye siyasi baskı uygulaması için yalvaran Şahin,
"Türkiye, Şam’daki yeni yönetimi Suriye’de kendi çıkarlarına hizmet etmeye itecek ve bu çıkarlar bize karşı."
diye konuştu.

Trump da Türkiye'nin zaferi vurgusuyla örgütü boşa düşürdü

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump da geride kalan gün Suriye'de yaşananlar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etmişti.

Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü olduğunu vurgulayan Trump, kendisiyle iyi anlaştığını ve güçlü bir ordu kurduğunu söyleyip,
"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle."
diye konuşmuştu.


#HTŞ
#Türkiye
#Suriye
#PKK
#YPG

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