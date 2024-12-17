HTŞ'den PKK'nın hayallerini suya düşüren açıklama: Suriye'de özerklik olmayacak

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren milli güçler, ülkenin yeni yönetim şeklini de yavaş yavaş şekillendiriyor. Muhalif güçlerden Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile görüştü. Al Arabiya'da yer alan habere göre; HTŞ, akşam saatlerinde "Suriye'nin bölünmesini (federalizm) ve özerklik ilkesini reddediyoruz." açıklamasında bulundu. Bu duyuru sonrası, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları 'ateşkes ve müzakere' çağrılarında bulundu.
Suriye milli güçleri, Beşşar Esed rejimine karşı 27 Kasım'da operasyon başlattı.
61 yıllık Baas rejimi, devrimcilerin karşısında direnç gösteremedi ve 8 Aralık tarihinde tarihin tozlu raflarına kalktı.
Esed, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçarken, ülkenin yeni yönetim şeklini de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
Geçici Suriye Hükümeti kurulurken; muhalif güçlerden Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara da, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile görüştü.
"Suriye'de federalizm olmayacak"
- Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da yer alan habere göre; HTŞ, "Suriye'nin bölünmesini ve federalizm ilkesini reddediyoruz. Kuzeydeki yönetimler Şam'a bağlanacak." açıklamasında bulundu.
Bu duyuru sonrası, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları 'ateşkes ve müzakere' çağrılarında bulundu.
Son dakika gelişmesi sonrası aynı kanala konuk edilen sözde YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Diyalog" çağrısı yaptı.
PKK, "ABD gözetiminde özerk bölge" istiyor
TSK ile SMO, PKK/YPG'ye operasyonlar düzenliyor
Türkiye sınırına yakın noktalarda, toprakları işgal eden terör örgütü PKK/YPG'li teröristler, Suriye'deki devrim sonrasında büyük paniğe kapıldı.
Suriye Milli Ordusu'nun operasyonlarında Tel Rıfat, Münbiç, Deyrizor gibi noktalar örgütten geri alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri de Esed rejiminden kaçırılan ağır silahları taşıyan PKK konvoylarını vurdu.
PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani ABD'ye dilendi: Türkiye'ye siyasi baskı uygulayın
Trump da Türkiye'nin zaferi vurgusuyla örgütü boşa düşürdü
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump da geride kalan gün Suriye'de yaşananlar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etmişti.