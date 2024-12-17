HTŞ'den PKK'nın hayallerini suya düşüren açıklama: Suriye'de özerklik olmayacak

Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütünün işgal ettiği noktaları bir bir geri alması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri vurması sonrası örgütün elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, apar topar ABD basınına taşındı. ABD'ye Türkiye'ye siyasi baskı uygulaması için yalvaran Şahin,

"Türkiye, Şam’daki yeni yönetimi Suriye’de kendi çıkarlarına hizmet etmeye itecek ve bu çıkarlar bize karşı."