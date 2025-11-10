Yeni Şafak
Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal serbest bırakıldı: 10 yıl tutuklu kaldı

Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal serbest bırakıldı: 10 yıl tutuklu kaldı

22:2410/11/2025, Pazartesi
AA
Hannibal Kaddafi
Hannibal Kaddafi

Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, Beyrut'taki bir cezaevinde 10 yıl tutuklu kalmasının ardından 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Lübnan'da Aralık 2015'ten bu yana tutuklu bulunan, Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, 893 bin dolar karşılığında kefaletle serbest bırakıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Lübnan'da yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan Hannibal Kaddafi, avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemesinin ardından tahliye edildi.

Lübnanlı yargıç Zahir Hammade, 6 Kasım'da, Kaddafi'nin kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürerek serbest bırakılmasına onay vermişti.

Hannibal Kaddafi 2015’ten bu yana Lübnan'da tutukluydu

Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan'a götürülmüş ve burada gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana, Musa es-Sadr ve beraberindeki 2 kişinin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyrut'taki bir cezaevinde tutuluyordu.

Lübnan'daki Şii toplumu ve Emel Hareketi, Şii din alimi Musa es-Sadr'ın 1978’de Libya'da ortadan kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutuyor. Ancak eski Libya yönetimi, bu suçlamaları reddederek, Sadr ve beraberindekilerin Trablus'tan ayrılarak İtalya'ya gittiklerini savunmuştu.

Hannibal Kaddafi, 1975 doğumlu olup Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evli. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.



