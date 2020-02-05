İdlib’e bombardıman sürüyor: Sivillerin tek çaresi kaçmak

Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor.

Güven sorununun yaşandığı bölgeleri terk eden siviller, aile bireylerini ve eşyalarını alarak Türkiye sınırına akın ediyor.

Bombardımandan kaçan bölge halkı kamyon kasalarında yolculuk ederek güvenli bölgelere gidiyor. Güvenli bölgelere sığınan siviller, uzun kuyruklar oluşturuyor.

OYNAT 00:43 İdlib'de 2 günde 40 bin sivil daha yerinden edildi Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. BiP'te paylaş

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Ailesi ile evlerini terk etmek zorunda kalan gençlerden biri, “Nereye gideceğiz insanlar perişan halde. Bizi bırakın kendi başımızın çaresine bakalım. Yeter diyorum ailemiz bir yerde biz bir yerdeyiz. Hiçbir şey yok, odun yok, ekmek yok, yeter artık bıktık” ifadelerini kullandı.

Suriyeliler, Türkiye sınırı yakınlarına akın ediyor.

Bütün eşyalarını bir kamyona toplayıp çıkıyorlar evlerinden.

Aileler, bölgeden ayrılıyorlar.

Nereye gideceklerini bilmeden çıkıyorlar evlerinden.

Türkiye sınırı yakınlarında uzun kuyruklar oluşuyor.

DÜNYA Esed'in İdlib'e saldırıları nedeniyle 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti