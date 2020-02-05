İdlib’e bombardıman sürüyor: Sivillerin tek çaresi kaçmak
Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerine Esad rejimi ve Rusya’nın yaptığı hava saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. Yıllar önce başlayan iç savaş devam ederken son dönemlerde yoğunlaşan saldırılar, sivilleri evlerini terk etmek zorunda bıraktı.
Ailesi ile evlerini terk etmek zorunda kalan gençlerden biri, “Nereye gideceğiz insanlar perişan halde. Bizi bırakın kendi başımızın çaresine bakalım. Yeter diyorum ailemiz bir yerde biz bir yerdeyiz. Hiçbir şey yok, odun yok, ekmek yok, yeter artık bıktık” ifadelerini kullandı.