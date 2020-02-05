Dünya İdlibe bombardıman sürüyor Sivillerin tek çaresi kaçmak
ORTADOĞU

İdlib’e bombardıman sürüyor: Sivillerin tek çaresi kaçmak

Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerine Esad rejimi ve Rusya’nın yaptığı hava saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. Yıllar önce başlayan iç savaş devam ederken son dönemlerde yoğunlaşan saldırılar, sivilleri evlerini terk etmek zorunda bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor.
Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor.

Güven sorununun yaşandığı bölgeleri terk eden siviller, aile bireylerini ve eşyalarını alarak Türkiye sınırına akın ediyor.

Bombardımandan kaçan bölge halkı kamyon kasalarında yolculuk ederek güvenli bölgelere gidiyor. Güvenli bölgelere sığınan siviller, uzun kuyruklar oluşturuyor.

İdlib'de 2 günde 40 bin sivil daha yerinden edildi
OYNAT 00:43
İdlib'de 2 günde 40 bin sivil daha yerinden edildi
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Ailesi ile evlerini terk etmek zorunda kalan gençlerden biri, “Nereye gideceğiz insanlar perişan halde. Bizi bırakın kendi başımızın çaresine bakalım. Yeter diyorum ailemiz bir yerde biz bir yerdeyiz. Hiçbir şey yok, odun yok, ekmek yok, yeter artık bıktık” ifadelerini kullandı.

Suriyeliler, Türkiye sınırı yakınlarına akın ediyor.

Bütün eşyalarını bir kamyona toplayıp çıkıyorlar evlerinden.

Aileler, bölgeden ayrılıyorlar.

Nereye gideceklerini bilmeden çıkıyorlar evlerinden.

Türkiye sınırı yakınlarında uzun kuyruklar oluşuyor.

Esed'in İdlib'e saldırıları nedeniyle 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
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Esed'in İdlib'e saldırıları nedeniyle 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

İdlib’de katliam ve göç
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İdlib’de katliam ve göç
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