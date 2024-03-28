İki ülke arasında 'katil terörist' gerilimi: Tüm Arjantinli diplomatları sınır dışı edecek

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro hakkında "kabul edilemez" ifadeler kullandığı belirtilerek, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Petro'nun Kolombiya halkının "hür iradesi" sonucu demokratik şekilde seçildiği hatırlatılan açıklamada, "Arjantin Devlet Başkanı'nın ifadeleri ulusumuzun güvenini zedelediği gibi demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Petro'nun da onurunu zedeledi." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Petro'nun Kolombiya halkının "hür iradesi" sonucu demokratik şekilde seçildiği hatırlatılan açıklamada, "Arjantin Devlet Başkanı'nın ifadeleri ulusumuzun güvenini zedelediği gibi demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Petro'nun da onurunu zedeledi." ifadesine yer verildi.

Milei, CNN'e verdiği röportajda, Petro için "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez." sözlerini kullanmıştı.