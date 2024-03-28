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Dünya

İki ülke arasında 'katil terörist' gerilimi: Tüm Arjantinli diplomatları sınır dışı edecek

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kolombiya, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ilgili dile getirdiği sözler iki ülke arasında gerilime yol açtı. Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik "katil terörist" sözlerinin ardından ülkedeki tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini bildirdi.

08:25 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Gustavo Petro - Javier Milei
Gustavo Petro - Javier Milei

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro hakkında "kabul edilemez" ifadeler kullandığı belirtilerek, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceği duyuruldu.


Cumhurbaşkanı Petro'nun Kolombiya halkının "hür iradesi" sonucu demokratik şekilde seçildiği hatırlatılan açıklamada, "Arjantin Devlet Başkanı'nın ifadeleri ulusumuzun güvenini zedelediği gibi demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Petro'nun da onurunu zedeledi." ifadesine yer verildi.

Milei, CNN'e verdiği röportajda, Petro için "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez." sözlerini kullanmıştı.


Yerel basında çıkan habere göre, Kolombiya, Dışişleri Bakanlığının sınır dışı edilme kararını diplomatik kanallar aracılığıyla Arjantin Büyükelçiliğine iletecek.


İki lider arasındaki gerginlik aylar öncesine dayanıyor


Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ülkesindeki seçim kampanyası sırasında "sosyalist ve komünist" siyasilere yönelik sert ifadeleri Petro tarafından "Hitler'in sözlerine" benzetilmişti.


Milei'nin 19 Kasım 2023'teki devlet başkanlığı 2. turunu kazanmasının ardından açıklamada bulunan Petro, sonucu "üzücü" olarak nitelendirmişti.


Petro'nun, Milei'yi Arjantin'in eski diktatörü Jorge Videla ve Şili'nin eski askeri diktatörü Augusto Pinochet'e benzetmesi de ikili arasında gerginliğe yol açmıştı.

Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik "Kolombiya'yı batıran katil bir komünist" sözlerinin ardından, 27 Ocak'ta Buenos Aires Büyükelçisini "istişare" için ülkeye çağırmıştı.




#Arjantin
#Javier Milei
#Kolombiya
#Gustavo Petro
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