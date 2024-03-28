İki ülke arasında 'katil terörist' gerilimi: Tüm Arjantinli diplomatları sınır dışı edecek

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro hakkında "kabul edilemez" ifadeler kullandığı belirtilerek, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceği duyuruldu.
Milei, CNN'e verdiği röportajda, Petro için "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez." sözlerini kullanmıştı.
Yerel basında çıkan habere göre, Kolombiya, Dışişleri Bakanlığının sınır dışı edilme kararını diplomatik kanallar aracılığıyla Arjantin Büyükelçiliğine iletecek.
İki lider arasındaki gerginlik aylar öncesine dayanıyor
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ülkesindeki seçim kampanyası sırasında "sosyalist ve komünist" siyasilere yönelik sert ifadeleri Petro tarafından "Hitler'in sözlerine" benzetilmişti.
Milei'nin 19 Kasım 2023'teki devlet başkanlığı 2. turunu kazanmasının ardından açıklamada bulunan Petro, sonucu "üzücü" olarak nitelendirmişti.
Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik "Kolombiya'yı batıran katil bir komünist" sözlerinin ardından, 27 Ocak'ta Buenos Aires Büyükelçisini "istişare" için ülkeye çağırmıştı.