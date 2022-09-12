Dünya İkinci Dünya Savaşından bu yana bir ilk "Rus korgeneral Ukraynaya esir düştü" iddiası
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İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk: "Rus korgeneral Ukrayna'ya esir düştü" iddiası

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda ikinci dünya savaşından beri görülmemiş bir olay yaşandı. İddiaya göre üst düzey rütbeli bir Rus askeri Ukrayna güçleri tarafından esir alındı.

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İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk: Rus korgeneral Ukraynaya esir düştü iddiası
Rus Korgeneral Andrei Sychevoi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta iki taraf da büyük kayıplar vermeye devam ederken ülkenin güneyindeki şehirleri, özellikle de Donbass’ı geri almaya kararlı görünen Ukrayna bir adım öne geçmiş gibi görünüyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında Ukrayna basınına yansıyan bir iddia ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

Önce Kiev Post’ta ve ardından da diğer Ukrayna gazetelerinde kendine yer bulan iddiaya göre bir Rus Korgeneral teslim olarak Ukrayna’ya Esir Düştü.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Bu da 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez yaşanan bir durum. Bu hafta sonu yaşanan bu olay en az 77 yıldır görülmemiş bir durum.

Bir video paylaşan ve bu görüntülerdeki askerlerden birinin Rus Korgeneral Andrei Sychevoi olduğunu iddia eden Ukrayna basını video görüntülerinden alınan fotoğraflarla Sychevoi’nin üniformalı fotoğraflarını karşılaştırarak iddiasını görsel kanıtlarla destekledi.

Resmi olarak doğrulanmadı

Ukrayna basını, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Moskova'nın en yüksek rütbeli subayının esir alındığını yazdı. Ancak bu iddialar henüz ne Rus ne de Ukraynalı kaynaklar tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Kanıt videosunda görülüyor

Videoda, bir grup Rus savaş esirinin Ukrayna tarafından, Harkov şehri yakınlarında sürpriz bir karşı saldırı sırasında gözaltına alındığı ve aralarında orta rütbeli bir Yarbay üniforması giyen bir adamın olduğu görülüyor.

Ukrayna medyası, bu adamın, aslında yüksek rütbeli bir Korgeneral ve Rusya'nın Batı Kuvvetler Grubu'nun komutanı olan Andrei Sychevoi olma olasılığının 'çok muhtemel' olduğunu iddia ediyor.oi

"Kimliğini gizlemek için üniforma değiştirdi" iddiası

Kiev Post, General Sychevoi'nin yakalanmadan önce kimliğini gizlemek için acele bir şekilde daha düşük rütbeli bir subaya ait üniforma giydiğini iddia etti.

Savaş boyunca güvenilir bir bilgi kaynağı olan gazete, Sychevoi'nin yakalanmasını 'muhtemel, ancak doğrulanmadı' başlığıyla duyurdu.

Bununla birlikte, bazı kişiler videoda gösterilen adam ile Sychevoi arasındaki tutarsızlıklara dikkat çekti ve bu da yakalanma konusunda şüphe uyandırdı.

Ünlü gazeteci: Kişiler farklı

Alman Bild gazetesinin saygın bir yazarı olan Julian Röpcke, videodaki görüntüyü ve Korgeneral’in üniformalı halini bir tweet'le birlikte şu başlıkla paylaştı: “Aynı fikirde olmayabilirsiniz, ama benim için bunlar iki farklı kişi.”

Haber doğrulanırsa, Sychevoi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yakalanan en yüksek rütbeli Rus subayı olacak ve bu da Putin'in ordusu için başka bir küçük düşürücü darbe olacak.

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