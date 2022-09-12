İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk: "Rus korgeneral Ukrayna'ya esir düştü" iddiası

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta iki taraf da büyük kayıplar vermeye devam ederken ülkenin güneyindeki şehirleri, özellikle de Donbass’ı geri almaya kararlı görünen Ukrayna bir adım öne geçmiş gibi görünüyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında Ukrayna basınına yansıyan bir iddia ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

Önce Kiev Post’ta ve ardından da diğer Ukrayna gazetelerinde kendine yer bulan iddiaya göre bir Rus Korgeneral teslim olarak Ukrayna’ya Esir Düştü.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Bu da 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez yaşanan bir durum. Bu hafta sonu yaşanan bu olay en az 77 yıldır görülmemiş bir durum.

Bir video paylaşan ve bu görüntülerdeki askerlerden birinin Rus Korgeneral Andrei Sychevoi olduğunu iddia eden Ukrayna basını video görüntülerinden alınan fotoğraflarla Sychevoi’nin üniformalı fotoğraflarını karşılaştırarak iddiasını görsel kanıtlarla destekledi.

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Resmi olarak doğrulanmadı

Ukrayna basını, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Moskova'nın en yüksek rütbeli subayının esir alındığını yazdı. Ancak bu iddialar henüz ne Rus ne de Ukraynalı kaynaklar tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Kanıt videosunda görülüyor

Videoda, bir grup Rus savaş esirinin Ukrayna tarafından, Harkov şehri yakınlarında sürpriz bir karşı saldırı sırasında gözaltına alındığı ve aralarında orta rütbeli bir Yarbay üniforması giyen bir adamın olduğu görülüyor.

Ukrayna medyası, bu adamın, aslında yüksek rütbeli bir Korgeneral ve Rusya'nın Batı Kuvvetler Grubu'nun komutanı olan Andrei Sychevoi olma olasılığının 'çok muhtemel' olduğunu iddia ediyor.oi

"Kimliğini gizlemek için üniforma değiştirdi" iddiası

Kiev Post, General Sychevoi'nin yakalanmadan önce kimliğini gizlemek için acele bir şekilde daha düşük rütbeli bir subaya ait üniforma giydiğini iddia etti.

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Savaş boyunca güvenilir bir bilgi kaynağı olan gazete, Sychevoi'nin yakalanmasını 'muhtemel, ancak doğrulanmadı' başlığıyla duyurdu.

Bununla birlikte, bazı kişiler videoda gösterilen adam ile Sychevoi arasındaki tutarsızlıklara dikkat çekti ve bu da yakalanma konusunda şüphe uyandırdı.

Ünlü gazeteci: Kişiler farklı

Alman Bild gazetesinin saygın bir yazarı olan Julian Röpcke, videodaki görüntüyü ve Korgeneral’in üniformalı halini bir tweet'le birlikte şu başlıkla paylaştı: “Aynı fikirde olmayabilirsiniz, ama benim için bunlar iki farklı kişi.”

Haber doğrulanırsa, Sychevoi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yakalanan en yüksek rütbeli Rus subayı olacak ve bu da Putin'in ordusu için başka bir küçük düşürücü darbe olacak.

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FOTOĞRAF 6 Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.<br> Savaşın başından beri saldırı pozisyonunda olan Rusya savunmaya geçmiş durumda. 200 günü geride bırakan savaşta inisiyatifin taarruza geçen Ukrayna güçlerine geçtiği belirtiliyor.<br> Tarruza devam eden Ukrayna kilit öneme sahip İzyum'u geri aldığını açıkladı. Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında 'Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev'den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi' olarak yorumlandı. Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi. Ukrayna son dönemde üç bin kilometrelik alanı Rusya’dan geri aldıklarını duyurdu.<br> RUSYA'DAN 'İNTİKAM' SALDIRISI<br>Rusya 'yeniden gruplanmak' için geri çekilirken Ukrayna'yı sarsan bir saldırıya imza attı. Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil zarar görürken, bölgedeki hemen hemen tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı. Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi.<br> Harkiv Valisi Ihor Terekhov, Rusya'nın bu adımı 'intikam saldırısı' olarak nitelendirdi ve Ukrayna'nın sahadaki başarılarına cevap olarak düzenlendiğini öne sürdü. Vali söz konusu saldırının bölgede birçok insanı elektriksiz ve susuz bıraktığının da altını çizdi.<br> BAŞKOMUTAN AÇIKLADI: İLERLEME SÜRÜYOR<br>Ukrayna Başkomutanı General Valeriy Zaluzhnyi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile sınır komşusu olan Harkov bölgesinin kuzey, güney ve doğu kesimlerinde ilerleme kaydetmeye devam ettiği bilgisine yer verdi. Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti. Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak. Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor. Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.<br> Ukrayna savaşında kilit bölge el değiştirdi: Rusya'dan 'intikam' saldırısı 200 günü geride bırakan savaşta inisiyatif Ukrayna güçlerine geçmiş durumda. Taarruza geçen Ukrayna Rusya'nın saldırısı ile sarsıldı. İşte Rusya Ukrayna savaşındaki son durum...

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