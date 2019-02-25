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İlginç hırsızlık: Röport​aja hazırlanan haber ekibini soydular

İlginç hırsızlık: Röportaja hazırlanan haber ekibini soydular

ABD’de yayın yapan medya kuruluşu CBS'in haber bölümünün San Francisco ekibi, öğretmenlerin düzenlediği eylem için Oakland’da bulundukları sırada silahlı kişilerce soyuldu. Çıkan çatışmada ekibin güvenlik görevlisi vuruldu.

Haber Merkezi DHA
ABD'de gazeteciler soyguna uğradı ve güvenlik görevlisi vuruldu.
ABD'de gazeteciler soyguna uğradı ve güvenlik görevlisi vuruldu.

ABD’de faaliyet gösteren televizyon ve radyo ağı CBS'in haber bölümünün San Francisco ekibi, öğretmenlerin düzenlediği eylem için Oakland’da bulundukları sırada silahlı kişilerce soyuldu. Çıkan çatışmada ekibin güvenlik görevlisi vuruldu.

Silahlı soygun, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrinde meydana geldi.

DHA
Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.


CBS’nin San Francisco haber ekibinden muhabir Joe Vazquez ve kameraman John Anglin, Oakland’da öğretmenler tarafından düzenlenen eylemde röportaj hazırlığı için haber aracının yanındayken, yanlarına park eden bir otomobilden iki kişi indi ve biri ekibe silah doğrultup, kamerayı ve tripodu vermelerini istedi. Haber ekibi, silahlı kişilere istediklerini verip, araca doğru giderken silahlı kişi ve haber ekibinin güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada güvenlik görevlisi vuruldu. Vurulan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken polis de şüphelilerin peşine düştü.

DHA
Haber ekibi soyguna uğradı.

Oakland polisinin daha sonra olayla ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ve vurulan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Röportaja hazırlanan haber ekibini soydular
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Röportaja hazırlanan haber ekibini soydular
ABD'de yayın yapan medya kuruluşu CBS'in haber bölümünün San Francisco ekibi, öğretmenlerin düzenlediği eylem için Oakland'da bulundukları sırada silahlı kişilerce soyuldu. Çıkan çatışmada ekibin güvenlik görevlisi vuruldu.


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