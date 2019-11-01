İlker Başbuğ'dan flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı PYD'nin bitmesi demektir

Beyoğlu Sohbetleri’ne konuk olan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyetin ilanından sonraki gelişmeler ile günümüzde bağımsız ve güçlü Türkiye için atılan adımları değerlendirdi.

Beyoğlu Sohbetleri’ne konuk olan eskiGenel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı’nın zorunlu olduğunu dile getiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

'Terör koridorunu parçaladınız'

Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Orada hiç tereddüdümüz yok. Sağladığı faydalar var mı tabi ki var. En azından terör koridorunu parçaladınız. Bir Irak modelini Türkiye’de uygulanma olasılığını rafa kaldırdınız.

İlker Başbuğ, program sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bir süre sohbet etti.

'PYD için bitiş demektir'

Bu büyük bir başarıdır. Ama esas sorunumuz YPG/PYD ne derseniz deyin terör örgütü olarak kabul ettiremiyorsunuz. Suriye rejimi güneyden geliyor, siz kuzeyden geliyorsunuz. Bu ne demektir bitiş demektir.

Rusya ve ABD PYD'nin bitişini istemiyor

YPG’nin bitmesi demektir. YPG’nin bitmesini de ne Rusya istiyor ne de Amerika istiyor

'Atatürk ömrünün 42 yılını Osmanlı'da geçirdi'

Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki dönemi anlatan İlker Başbuğ, “Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık yaşamının 42 yılını Osmanlı döneminde geçirdi. Doğduğunda 2. Abdülhamit padişah. Mustafa Kemal, doğacak, okula gidecek, subay çıkacak.

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği “Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet” konulu sohbete katılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Sağladığı faydalar var mı tabi ki var. En azından terör koridorunu parçaladınız. Bir Irak modelini Türkiye’de uygulanma olasılığını rafa kaldırdınız” dedi.

'Abdülhamit zamanında atılan ciddi adımlar var'

Çeşitli yerlerde görev alacak. Ömrünün 28 yılı 2. Abdülhamit'in padişahlığında geçen biri var karşımızda. Eğitim, öğretim alanında Abdülhamit zamanında atılan ciddi adımlar var.

'Eğitimde ve tıpta ilk adımlar 2. Mahmut'a uzanıyor'

Atatürk'ün gerçekleştirdiği bazı devrimler 2. Mahmut dönemine kadar gidiyor. Eğitim ve öğretimde, tıpta ilk reformlar onun dönemde atılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu konuda 'siz yetkili değilsiniz' diye bağırmamız lazım

Başbuğ, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin ise "Soykırım deme konusuna tek yetkili mahkemelerdir. Bu konuda 'siz yetkili değilsiniz' diye bağırmamız lazım. Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir.

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Soykırım olduğunu iddia eden devletin ortaya belge koyması lazım

Burada özel bir kasıt var. Bu olayın soykırım olduğunu iddia eden devletin ortaya belge koyması lazım. Bu Ermeniler yıllardır araştırıyor. Bulsalar ortaya koymazlar mıydı?” diye sordu.