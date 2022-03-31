İngiliz istihbaratından kritik iddia: Rus ordusu yanlışlıkla kendi savaş uçaklarını düşürdü İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya göre, Vladimir Putin'in danışmanları işlerin ne kadar kötü gittiğini söylemeye korkuyor. Jeremy Fleming, buna karşın "Neler olduğu ve yanlış hesabın boyutu rejim tarafından çok net bir şekilde görülmüş olmalı" dedi. Benzer açıklamalar ABD ve Ukraynalı yetkililerden de gelmişti

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