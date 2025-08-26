İngiliz patolog: Gazze'deki sefalet bir halkın diğerine neler yapabileceğini gözler önüne serdi

Pounder, "İsrail'de ve işgal altındaki topraklarda gördüğüm şey giderek daha da derinleşen bir trajedi. Baskı, sefalet ve istismarın giderek derinleştiği bir sarmalın içinde dönüp duruyoruz" ifadelerini kullandı.





Gazze'de yaşananların "bir halkın diğerine yapabileceğinin en ağır biçimi" olduğunu dile getiren Pounder, Gazze'deki yıkımın yalnızca can kayıplarında değil hesap verilebilirliğin ortadan kalkmasına da yol açtığını kaydetti.





Pounder, ölüm ve savaş suçu olabilecek olay sayısının çok fazla ve tüm bu suçların soruşturulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Gazze’de yaşananları belgeleyecek yabancı gazetecilerin olmadığını belirten Pounder, yaşananların yalnızca bir kısmının kayıt altına alınabildiğini ifade etti.





Pounder, "(Gazze'de) Kısmen görebildiğimiz durum korkunç ama göremediğimizin tamamı çok daha kötü olmalı. Aksi halde İsrail makamlarının yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişini yasaklaması için bir neden olmazdı" dedi.





⁠İsrail ordusu, çocukları hedef alarak öldürüyor

Pounder, İsrail ordusunun Filistinli çocuklara ateş açmasıyla ilgili 160'tan fazla vakayı inceleyen BBC soruşturmasına yardım etti. Soruşturmada çoğunluğunu 12 yaş altındaki çocukların oluşturduğu 95 vakada mağdurların ya başından ya da göğsünden vurulduğu tespit edildi.





İki yaşındaki Filistinli çocuğun babasıyla İsrailli nişancı tarafından öldürülmesine ait görüntüyü incelediğine işaret eden Pounder, "Sokakta sırt üstü uzanmış bir adam görüyoruz, sağ tarafında da küçük bir çocuk var. Çocuk hareket etmiyor ve öldüğünü tahmin ediyoruz ancak adam kısıtlı da olsa sağ eliyle hareket ederek hala hayatta olduğunu gösteriyor. Bir yandan ölü bir çocuğun yanında yatarken diğer yandan ölüm anlarını yaşayan bir adamın görüntüsüne tanıklık ediyoruz" diye konuştu.





Bedenlerin pozisyonlarından yola çıkarak baba ve çocuğun keskin nişancı tarafından tek mermiyle öldürüldüğünü tahmin ettiklerini dile getiren Pounder, babanın çocuğunu göğsüne gizleyerek sakladığını ve kurşunun muhtemelen önce çocuğun, ardından da babanın vücudundan geçmiş olabileceğini söyledi ve "Bu da hedef alınarak yapılan keskin nişancı ateşini düşündürüyor" dedi.





Kanıt için adli tıp uzmanlarının Gazze'ye girmesi önemli

Hesap verilebilirlik konusunda Pounder, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi bağımsız mekanizmaların rolünün önemine dikkati çekti.





Pounder, "Adli tıp uzmanları, yalnızca uluslararası adalet sistemini destekleyebilir. Dolayısıyla UCM, kendi adli tıp uzmanlarıyla Gazze'ye girmedikçe, sivil toplum örgütleri Gazze'ye girmedikçe ve soruşturma yapmadıkça, uluslararası gazeteciler Gazze'ye girip incelemedikçe toplayabileceğimiz çok az adli kanıt var" dedi.





Uluslararası mahkemelerin bile Gazze'de yaşananların büyüklüğünü kaldıramayacağı konusunda uyaran Pounder, "Çok fazla ölüm var, uluslararası sistemi alt üst eder" değerlendirmesinde bulundu.



