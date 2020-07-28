İngiltere fazla kilolara savaş açtı: Bisiklete teşvik, sağlıksız reklamlara kısıtlama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson liderliğindeki hükümet, İngiltere'de bisiklet kullanımını yoğun şekilde teşvik edecek bir plan açıkladı. Söz konusu plan, yeni bisiklet yollarının yapımından, bisiklet tamiri için ödenecek teşvike kadar bir dizi yatırımı içeriyor.

Johnson'ın bizzat açıkladığı plana göre, "Bisiklet ve yürüyüş devrimi" hedefiyle 2 milyar pound (2,19 milyar euro) yatırım yapılacak. Bu kapsamda yurttaşları bisiklet kullanmaya teşvik etmek üzere, eski bisikletlerin tamiri için kişi başı 50 pound (55 euro) destek ödenecek.

SAĞLIKSIZ YİYECEK REKLAMLARINA KISITLAMA

DW'nin haberine göre İngiliz hükümetinin halk sağlığı konusundaki tek planı, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sınırlı değil. Pazartesi günü başlatılan bir kampanya ile aşırı kilo ve şişmanlığa karşı mücadele hedefi de duyuruldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, şişmanlığın koronavirüs enfeksiyonunun yol açtığı Kovid-19 hastalığında ölüm riskini artırdığına dikkat çekti.

Bu kampanya kapsamında da sağlıksız yiyeceklerin reklamlarının televizyon ve internet üzerinden akşam saat 21.00'e kadar daha az yayınlanması kararlaştırıldı. Böylece, reşit yaşta olmayan kişilerin bu tarz yiyeceklere ilgisinin azaltılması planlanıyor.

Ayrıca büyük restoran ve kafeler, yiyecek menülerinde yemeklerin kalori değerlerini belirtme şartının getirilmesi de öngörülüyor.

1 MİLYON AŞIRI KİLODAN ÇALIŞAMIYOR

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İngiltere'de aşırı kiloları yüzünden çalışamayan yaklaşık 1 milyon insan bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre Britanya’da kilo sorunu nedeniyle bir işe giremeyen ve devlet yardımı alan kişilerin sayısının 1 milyona yakın olduğu ortaya çıkmıştı.