Dünya İngilterede 4 yıl sonra bir ilk Big Ben saat kulesi açıldı
AVRUPA

İngiltere’de 4 yıl sonra bir ilk: Big Ben saat kulesi açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın turistik simgelerinden biri olan Big Ben Saat Kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltere’de 4 yıl sonra bir ilk: Big Ben saat kulesi açıldı
Big Ben

İngiltere, 2022’ye görkemli havai fişek gösterileri ve kutlamalarıyla girerken şehrin turistik bir simgesi haline gelen ve saat kısmında restorasyon çalışmaları biten Big Ben saat kulesinde de yeni yılın ilk dakikalarında çanlar çalınarak yeniden açıldı.

İngiltere’de Westminster Sarayı'nda bulunan ve 'Elizabeth Kulesi' olarak da bilinen ünlü saat, 2017'den beri restorasyondaydı. Dün saat kısmında restorasyon çalışmaları tamamlanırken belli bir kısımda ise hala devam eden saat kulesinde, 2022’nin ilk dakikalarıyla birlikte çan sesleri yükselmeye başladı.

  • İngiltere’de bulunan Big Ben saat kulesi, 1859 yılında dünyadaki en doğru saat olması amacıyla tasarlanmış ve zamanla Londra’nın turistik bir simgesi haline gelmişti.
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