İnsan Hakları Günü ama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 'Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'na katıldı. Erdoğan, ''Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor'' ifadelerini kullandı. 'Biz ne diyoruz, adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil' diyen Erdoğan, ''ABD, İsrail’in yanında yer alıyor. Ey ABD bunun hesabını nasıl vereceksin? Aylan bebeğin karşısında yer alanlara biz de sizin karşınızdayız diyoruz'' açıklamasında bulundu.