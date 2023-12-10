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Dünya

İnsan Hakları Günü ama

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Ancak en büyük insan hakları ihlali, dünyanın gözü önünde Gazze’de yaşanıyor. Her gün onlarca savaş suçu işleyen İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. Sözde İnsan Hakları Sözleşmelerine imza atan Batılı devletler ise bütün bunları seyrediyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:20 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’de başlattığı katliamda çoğu çocuk ve kadın 17 bin sivil öldürüldü. Enkazların altında hâlâ binlerce kişi var ve 6 binden fazla kişi de kayıp. 1948’deki Nekbe’den bu yana şehit edilen Filistinli sayısı 100 bine ulaştı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma dünya hâlâ sessiz.

HAPİSHANEDEN BETER

Gazze’de sivil nüfusun hedef alındığı saldırılar sürerken, temel gereksinimlere erişim de engelleniyor. Okul, ibadethane ve hastaneler bombalanıyor. İnternet ve elektrik kesintileriyle haberleşme özgürlüğü kısıtlanıyor. 1948’den itibaren kendi topraklarından uzakta yaşamak zorunda bırakılan 7 milyon Filistinli, Filistin topraklarındaki nüfusun çok üzerinde. Kendi topraklarında kalanlar ise abluka altında hapis hayatı yaşıyor ve her türlü hak ihlali ile karşı karşıya.

200 FARKLI İŞKENCE YÖNTEMİ

1967 yılından günümüze çocuklar dahil 800 binden fazla Filistinli, İsrail hapishanelerinde gayriinsani şartlar altında tutuluyor. Bu hapishanelerde yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. BM tarafından hazırlanan bir rapora göre, İsrail esir tuttuğu Filistinlilere 200 farklı yöntemle işkence ediyor. Son esir takasıyla serbest bırakılan Filistinlilerin anlattıkları da bunu doğruluyor.




#İnsan Hakları
#Gazze
#Soykırım
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