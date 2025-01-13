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İnternetten antika bir dolap satın aldı: İçerisinden servet çıktı

İnternetten antika bir dolap satın aldı: İçerisinden servet çıktı

13:5813/01/2025, Pazartesi
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Amanda DeWitt, gözlerine inanamadı.
Amanda DeWitt, gözlerine inanamadı.

Amerika'da yaşayan Amanda DeWitt, internetten antika bir dolap siparişi verdi. Siparişini teslim aldığında içerisini kontrol eden kadın gözlerine inanamadı. Dolap içerisinden çıkanlar neredeyse servet değerindeydi.

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan Amanda DeWitt, internetten beğendiği antika bir dolabı sipariş etti. Dolap eline ulaştığında kapaklarını ve çekmecelerini kontrol ederken içerisinde Hermes ve Tiffany & Co markalarına ait tabak takımlarının çıktığını gören Amanda DeWitt, gözlerine inanamadı.


İnternetten satın alınan antika dolap.

Amanda, Tiktok hesabından yayınladığı videoda takipçilerine; "Her normal insanın yapacağı gibi dolabın kilidini açtım. Hiçbir şeyin kırılmadığından emin olmak için çekmeceleri dikkatle inceliyordum ki mükemmel durumda olan bir tabak seti gördüm. Gözlerime inanamadım. 12 tane vardı. Kesinlikle çok güzeldiler, bu sadece hayal edebileceğiniz bir şeydi. Bunların kazara dolapta bırakılıp bırakılmadığından emin değilim" diyerek durumu anlattı.


Antika dolap içerisinden tabaklar.


'Ben olsaydım bunu yapamazdım'

Amanda, "Elbette kötü bir insan değilim. Ben de bana dolabı satan kadına mesaj attım. Satıcı da hemen yanıt verdi ve hızla unutulan eşyaları almaya geldi" diyerek; durumu dolabı satın aldığı satıcıya ileten genç kadın, satıcının da dolabın sahibine ulaşması üzerine, pahalı tabak takımlarını sahibine geri verdi.


Video kısa sürede çok fazla yorum ve beğeni alırken, birçok sosyal medya kullanıcısı Amanda'yı bu davranışından dolayı taktir etti. Bazı kullanıcılar ise; "Ben olsaydım bunu yapamazdım" şeklinde yorumlarda bulundu.

#Amerika
#Dolap
#İnternet

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