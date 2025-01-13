İnternetten antika bir dolap satın aldı: İçerisinden servet çıktı

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan Amanda DeWitt, internetten beğendiği antika bir dolabı sipariş etti. Dolap eline ulaştığında kapaklarını ve çekmecelerini kontrol ederken içerisinde Hermes ve Tiffany & Co markalarına ait tabak takımlarının çıktığını gören Amanda DeWitt, gözlerine inanamadı.





İnternetten satın alınan antika dolap.





Amanda, Tiktok hesabından yayınladığı videoda takipçilerine; "Her normal insanın yapacağı gibi dolabın kilidini açtım. Hiçbir şeyin kırılmadığından emin olmak için çekmeceleri dikkatle inceliyordum ki mükemmel durumda olan bir tabak seti gördüm. Gözlerime inanamadım. 12 tane vardı. Kesinlikle çok güzeldiler, bu sadece hayal edebileceğiniz bir şeydi. Bunların kazara dolapta bırakılıp bırakılmadığından emin değilim" diyerek durumu anlattı.





Antika dolap içerisinden tabaklar.





'Ben olsaydım bunu yapamazdım'

Amanda, "Elbette kötü bir insan değilim. Ben de bana dolabı satan kadına mesaj attım. Satıcı da hemen yanıt verdi ve hızla unutulan eşyaları almaya geldi" diyerek; durumu dolabı satın aldığı satıcıya ileten genç kadın, satıcının da dolabın sahibine ulaşması üzerine, pahalı tabak takımlarını sahibine geri verdi.



