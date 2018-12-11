Dünya İran doğruladı Balistik füze denemesi yaptık
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İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık

İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'nin balistik füze denemesi iddiasını doğrulayarak yılda 40-50 füze denemesi yapıldığını açıkladı.

AA
Arşiv
Arşiv

İran, balistik füze denemesi yaptığına ilişkin ABD yönetiminden gelen iddiaları doğrulayarak, yılda 40-50 füze denemesi yapıldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran medyasına verdiği demeçte, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Tahran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik bir füze denemesi yaptığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

"Füzelerimizin testlerini gerçekleştiriyoruz. Bu son deneme de çok önemliydi." ifadesini kullanan Hacızade, "ABD'nin tepkisi bu meselenin kendileri için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Denemesi yapılan balistik füze hakkında bilgi vermeyen Hacızade, her yıl 40-50 füze denemesi yaptıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 1 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Pompeo, İran'ın balistik füze denemelerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

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