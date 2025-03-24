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İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi

İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi

15:1924/03/2025, Pazartesi
AA
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Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı
Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Hocedek kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.47'de kaydedildi.


Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.



#İran
#deprem
#Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi

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