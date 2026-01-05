İran'da sokakları karıştıran MOSSAD ajanı gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Şahsın MOSSAD ile iltisaklı olduğu ve ülke çapında süren protestoları kışkırttığı iddia edildi.
İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Tahran polisi, gözaltına alınan kişiyle ilgili görüntü paylaştı. İsrail'in geçen yıl haziran ayında saldırmasıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmalar sürecinde İran'da 21 binden fazla şüpheli gözaltına alınmış, bu kişiler arasında 261 kişi casusluk, 172 kişi ise izinsiz çekim yapma suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Riyal protestoları
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 4 Ocak’ta yayımladığı raporda, biri emniyet görevlisi 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını, 990 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.