Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'da sokakları karıştıran MOSSAD ajanı gözaltına alındı

İran'da sokakları karıştıran MOSSAD ajanı gözaltına alındı

15:025/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İran'da İsrail'e çalıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
İran'da İsrail'e çalıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Şahsın MOSSAD ile iltisaklı olduğu ve ülke çapında süren protestoları kışkırttığı iddia edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Tahran polisi, gözaltına alınan kişiyle ilgili görüntü paylaştı. İsrail'in geçen yıl haziran ayında saldırmasıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmalar sürecinde İran'da 21 binden fazla şüpheli gözaltına alınmış, bu kişiler arasında 261 kişi casusluk, 172 kişi ise izinsiz çekim yapma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Riyal protestoları

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 4 Ocak’ta yayımladığı raporda, biri emniyet görevlisi 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını, 990 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.

Trump'tan İran'a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda,
"Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır."
demişti.
Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve
"Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz."
ifadelerini kullanmıştı.



#Trump
#protesto
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ilçelere var? TOKİ sosyal konutları nerede yapılacak? İl il, ilçe ilçe liste