Hamaney'den geri adım: Protestocular ekonomik taleplerinde haklı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protestolara yol açan ekonomik taleplerin meşru olduğunu, yönetimin bu sorunları gidermek üzere çabaladığını bildirdi.
İran'daki günlük enflasyon rekoru halkı ayaklandırmıştı. İran liderinden konuya dair yorum geldi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hazreti Ali'nin doğum günü ve Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
Hamaney, son dönemde döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle gerçekleştirilen protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu.
"Ekonomik talepler haklı"
Ekonomik taleplerin meşru olduğunu belirten Hamaney, riyaldeki değer kaybı ve döviz kurlarındaki istikrarsızlığın iş ortamını olumsuz etkilediğini söyledi.
Hamaney, esnafın şikayetinin haklı olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere bu sorunun çözülmesi için çaba sarf edildiğini aktardı.
"Düşman bundan yararlanmak istedi"
Döviz kurundaki artışın İran'ın düşmanlarının müdahalesiyle bağlantılı olduğunu savunan Hamaney,
Protestocular ile kargaşa çıkarmaya çalışanların birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Hamaney, “Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir.” ifadelerini kullandı.
20 kişi ölmüştü
Öte yandan İran'daki protestolarda, biri güvenlik görevlisi olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.